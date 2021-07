Sono questi i famigerati trigger points cioè i punti del corpo che ci creano dolorose infiammazioni

Ci sono dei punti speciali nel nostro corpo che sono più facilmente infiammabili di altri, punti da dove partono la maggior parte dei dolori che ci colpiscono. Sono chiamati “trigger points”, cioè punti grilletto o punti d’innesco, perché si infiammano facilmente e innescano infiammazioni. In questo articolo vedremo dove si trovano e come trattarli.

I punti d’innesco sono noduli muscolari localizzati ed irritabili, punti più duri rispetto al resto del muscolo, che molto spesso coincidono coni punti di pressione della medicina cinese. Il dolore che innescano è muscolare, localizzato in un punto o in un’area e può colpire anche i dintorni del muscolo, causando effetti collaterali. Un’infiammazione di questi punti, ad esempio, può causare cefalea, acufeni, riduzione dei movimenti, rigidità, ecc.

I trigger points si trovano in diverse parti del corpo e sono sparsi su tutta la sua superficie e in profondità. Sia sul fronte che sul retro. Sulla schiena, ad esempio, se ne trovano molti, sia localizzati sulla superficie dei muscoli principali, come deltoide, trapezio, tricipite, dorsale, sia in profondità. In profondità sono localizzati nei muscoli che collegano le ossa del nostro corpo o le rivestono. Come, ad esempio, i muscoli intercostali, quelli del cranio e del bacino.

Trattare i trigger points

Le infiammazioni si innescano a causa di traumi muscolari, problemi alle articolazioni, carenze di vitamine oppure mantenendo posizioni scomode per lungo tempo. Stare seduti tutto il giorno su una sedia che ha un cattivo supporto per la schiena è un esempio.

Per trattare le infiammazioni in questi punti si consiglia di andare da un medico o un fisioterapista. Ci sono, però, alcuni consigli che possono aiutarci a sbloccare situazioni spiacevoli sul momento. Se ci viene un dolore improvviso in queste zone, mettiamo subito del ghiaccio sopra questi punti, e stretchiamo (facciamo stretching) la parte interessata.

Sono, quindi, questi i famigerati trigger points, cioè i punti del corpo che ci creano dolorose infiammazioni.