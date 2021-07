È molto importante assicurarsi che il nostro orto sia sempre sano. Però ci sono tante cose da considerare, e non è facile conoscere tutti i segreti. L’orto ha bisogno di cure ben precise, ed ha nemici che fanno scacciati in ogni modo possibile.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli che possono essere utili agli aspiranti coltivatori. Ad esempio in un articolo precedente abbiamo indicato che una fototrappola può essere una grande alleata nella lotta agli animali.

Oggi invece scopriremo che non tutti gli animali sono pericolosi per le nostre coltivazioni, anzi ce ne sono molti che sono davvero utili. Quindi non allontaniamo questi animali perché sono alleati dell’orto e mangiano insetti dannosi.

Ecco quali sono

Tra gli animali utili per il nostro orto troviamo rospi e rane. Questi animali possono avere un aspetto sgradevole, ma in realtà possono diventare i nostri migliori amici. Infatti, questi due anfibi amano mangiare insetti e lumache, con grande piacere delle nostre coltivazioni. Rospi e rane però sono anfibi, quindi però bisogno di un po’ di acqua stagnante per poter vivere. Se quindi abbiamo un qualche piccolo laghetto vicino siamo fortunati, perché arriveranno degli ottimi soccorritori delle nostre piante.

Non allontaniamo questi animali perché sono alleati dell’orto e mangiano insetti dannosi

Oltre a rane e rospi, non cacciamo mai le salamandre. Anch’esse infatti amano mangiare insetti, e la loro presenza segnala anche una cosa importante. Le salamandre, infatti, vivono in posti poco inquinati. Ciò significa che se le vediamo il nostro orto si trova in una zona perfetta per una coltivazione sana.

Le salamandre appaiono soprattutto negli ambienti più freschi, quindi se abitiamo al sud è più difficile vederle.

Infine, ricordiamo che ci sono anche tanti piccoli animaletti che fanno bene, anche se non mangiano insetti. Tra questi troviamo le coccinelle ed i lombrichi. Abbiamo parlato dei lati positivi dei lombrichi in questo articolo.