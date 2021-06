Prima o poi nella vita tutti ci siamo sentiti attratti dall’idea di interpretare i propri sogni. Spinti dal desiderio di conoscersi meglio, di capire i messaggi che il nostro inconscio ci manda e risolvere situazioni complicate che stiamo vivendo. In pochi sanno che un elemento ricorrente in sogni di questo tipo è un oggetto di uso comune che conosciamo benissimo: la sedia. A seconda della tipologia di sedia e della modalità del sogno possiamo capire molte cose del nostro vissuto. Cose che se comprese per tempo ed elaborate possono migliorarci davvero la vita. Vediamo più nel dettaglio cosa significa sognare di essere seduti su una sedia a rotelle e come questo può aiutarci nella vita di tutti i giorni.

Seduti sulla sedia a rotelle

La sedia a rotelle di per sé rappresenta una sorta di blocco. Se il sognatore vi è seduto sopra, può voler significare che si sente menomato o bloccato. Egli è letteralmente impossibilitato dall’avanzare e di fare quello che vorrebbe. Nella vita reale egli potrebbe vivere forti situazioni di stress, di ansia o depressione.

Se si spinge la sedia a rotelle

Allora in questo caso il sognatore forse si sta facendo carico di una situazione pesante. Una responsabilità che ci si è assunti e si fa fatica a sostenere. Spesso in ambito familiare o di coppia.

Cosa significa sognare di essere seduti su una sedia a rotelle e come questo può aiutarci nella vita di tutti i giorni

In entrambi i casi citati sopra è evidente che se si sogna, magari di frequente, una sedia a rotelle è possibile che si viva una sorta di blocco emotivo. Un impedimento sentimentale o pratico che ostacola la vita quotidiana o lo sviluppo di un progetto. Riconoscere questi piccoli segnali che la nostra mente ci invia è fondamentale per analizzare anche da soli il proprio vissuto e provare a cambiare. La sedia però è un elemento simbolico molto forte e vi sono altre valenze di questo oggetto interessanti da citare.

La sedia a dondolo

Richiama immediatamente sensazioni di benessere e rilassatezza. Forse la voglia di ritrovare del tempo per sé e il bisogno di dedicarsi alla propria felicità. Se il movimento della sedia però è troppo veloce, allora può essere un campanellino d’allarme per problemi fisici reali. Senso di nausea, cattiva digestione o addirittura labirintite. Tutti disturbi riferibili all’orecchio interno.

Sedere su un trono

Se la seduta è di un’importanza regale, allora richiama immediatamente il forte desiderio di emergere. Di ricoprire una posizione autorevole, di leadership all’interno di un gruppo. Situazioni riconducibili alla sfera lavorativa. Ecco come sognare una semplicissima sedia può dirci tante cose utili sulla nostra vita.