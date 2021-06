Nelle case è davvero molto comune possedere delle bottiglie di plastica. Infatti spesso, quando andiamo al supermercato, prendiamo le casse d’acqua con 6 o 8 bottiglie. Una volta tornati nel nostro appartamento, le riponiamo in frigo o le mettiamo da parte per averle pronte all’occorrenza. Ma l’idea che molti hanno è che una volta consumata l’acqua al loro interno, le bottiglie debbano finire nel secchio della plastica. Bene, oggi spiegheremo il perché questo è un grandissimo errore. Cerchiamo di capirne il motivo.

Ora che sappiamo quanto sono utili in casa le bottiglie di plastica finite non vorremo mai più buttarle via

La prima idea che vogliamo proporre è davvero originale e soprattutto funzionale. Infatti, molti di noi hanno riviste e giornali sparsi per casa e non sanno davvero dove metterli. Bene, in questo caso le bottiglie di plastica potranno davvero correre in nostro aiuto. Procuriamocene sei di grandi dimensioni. Per prima cosa, adesso, tagliamo loro il collo. Poi, prendiamo un’asta dove fissare le nostre sei bottiglie con delle viti e, con l’aiuto di un gancio e un chiodo, attacchiamo la nostra piccola creazione alla parete. Potremo inserire le riviste nelle bottiglie, così da tenerle sempre in ordine. Sarà davvero un oggetto d’arredamento unico!

Un igloo in giardino per far giocare i nostri bambini e farli divertire anche quando sono in casa

Se abbiamo la fortuna di avere un giardino, potremo utilizzare le bottiglie di plastica anche per abbellirlo. Infatti, da una montagna di bottiglie attaccate, potremo dare vita a un fantastico igloo che farà divertire i nostri bambini!

Perciò, ora che sappiamo quanto sono utili in casa le bottiglie di plastica finite non vorremo mai più buttarle via! Questi lavoretti potranno decisamente rendere la nostra casa e il nostro giardino più funzionali e originali e ci permetteranno di far esprimere la nostra creatività al massimo.

