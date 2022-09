Come arrotondare lo stipendio è il problema di tante famiglie. La bolletta del gas è altissima e pagata in ritardo da alcuni e la bolletta della luce è in aumento. Per non parlare della spesa media settimanale economica familiare che è sempre più difficile.

E c’è anche il rischio di vedersi lasciare a casa dal datore di lavoro. Con sintomi della depressione per la perdita del lavoro preoccupanti. E ricercare lavoro a 50 anni, con poca o senza esperienza, non è facile.

Sapere come cercare lavoro online aiuta a trovarlo

Eppure, non dovremmo disperare perché sapere come cercare lavoro è un bel vantaggio per noi. Ci sono dei trucchi, infatti, per trovare lavoro online, anche senza esperienza. Che aiuta tante persone, almeno, ad avere una panoramica precisa delle offerte di lavoro delle grandi società.

Che, anche in periodo di crisi, sono sempre alla ricerca di personale, avendo diverse posizioni aperte da ricoprire. Occorre essere bravi, però, a saper individuare questi posti vacanti. Ad esempio, sono più di 100 le offerte di lavoro in questa società. Che si occupa di multiservizi in ben 265 Comuni, fornendo, tra gli altri, servizi energetici, idrici e ambientali a milioni di cittadini.

Ecco come fare per candidarsi in una delle posizioni aperte

Si tratta del Gruppo Hera e, nella sua pagina “Lavora con Noi”, mette a disposizione più di un centinaio di ricerche di lavoro. Anche in questo caso, potremmo indicare la posizione che ci piacerebbe ricoprire. O il luogo vicino al quale essere impiegati.

Meglio ancora, però, è non indicare filtri, in modo da poter vedere tutte le posizioni aperte, in questo momento, del Gruppo Hera. Ad esempio, un tirocinio per addetto attività tecniche-amministrative. O manutentore elettromeccanico. Oppure, ancora, addetto alla comunicazione web.

Più di 100 le offerte di lavoro in questa società con stipendi medi interessanti

Nella sezione “Entra nella nostra squadra”, invece, possiamo ricavare preziose informazioni. A partire dalle caratteristiche comuni richieste ai candidati, come la flessibilità e la curiosità. C’è una sezione dedicata a come candidarsi e c’è un pulsante per inviare il cv.

È previsto un processo di selezione e, se tutto andrà per il meglio, l’inserimento in azienda. Interessante è il quadro di remunerazione e incentivi. Il loro dato 2019 dice che lo stipendio mensile Hera è superiore a quello minimo contrattuale. Per un operaio, ad esempio, lo stipendio medio è di 2.317 euro. Per un impiegato di 2.849 euro. Quello di un quadro sale a 4.859 euro. In ogni caso, sul sito potremo ricavare tutte le informazioni fondamentali per candidarci a una posizione aperta.

