Il ribasso iniziato intorno al 24 gennaio di quest’anno non accenna a fermarsi. Il mix e i motivi dell’incipit sono disparati: inflazione in forte crescita e tassi di interesse in aumento, guerra in Ucraina e aumento di alcune materie prime e dell’energia, fino alla probabilità di una recessione alle porte. Ieri ancora Borse americane in frenata e nuovi minimi annuali. Siamo all’inizio di una fase di panico, oppure gli ultimi movimenti potrebbero rappresentare una trappola per orsi? Oggi potrebbe chiarire il quadro tecnico e farci capire se il minimo di ieri, potrebbero rappresentare o meno un punto di ripartenza duratura.

I listini azionari americani hanno chiuso la seduta del 26 settembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

29.260,81

Nasdaq C.

10.802,92

S&P 500

3.655,04.

Andamento dei grafici e previsione annuale

In rosso, la previsione per il 2022 dei mercati americani. In blu, l’andamento su scala settimanale degli indici azionari fino al 23 settembre

La prossima data importante è rappresentata dalla scadenza del setup annuale del 17 ottobre. Entro questo giorno si partirà al rialzo per il rally natalizio? Non sarebbe un’ipotesi di scenario da scartare.

Borse americane in frenata ma la svolta potrebbe anche essere vicina

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.960. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 31.026.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.958. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.614.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.794. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

APPROFITTA ORA! 15 giorni GRATIS di Previsioni multidays e settimanali

Analisi dello scenario e previsioni dei nostri algoritmi

Continuano a proiettare prezzi al ribasso.

Comprare azioni di breve termine? Non ravvisano opportunità al rialzo fra i titoli guida.

Lettura consigliata

Le Borse mondiali potrebbero essere vicine a un rialzo?