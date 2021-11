Molte persone hanno un orto in giardino e lo coltivano amorevolmente tutto l’anno. Semina, raccolta e cura dei vegetali non sono infatti attività da limitare nella bella stagione. Quando parliamo di cibi, con particolare riferimento alla sana alimentazione, siamo soliti ripetere spesso che non c’è niente di meglio che consumare prodotti di stagione. Perché danno il meglio di sé in termini nutrizionali e perché hanno prezzi contenuti. Ne consegue, pertanto, che anche i lavori nell’orto, in serra o sul terrazzo, hanno una propria stagionalità scandita da un calendario ben specifico.

Certamente, coltivare a novembre non è semplicissimo. Di giorno in giorno, il clima si fa sempre più rigido e, soprattutto in alcune zone del Paese, le temperature cominciano ad abbassarsi anche in maniera piuttosto drastica. È, però, sufficiente conoscere ed applicare i giusti consigli, e anche l’orto autunnale saprà regalarci grandi soddisfazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo andremo proprio a vedere cosa seminare a novembre nell’orto e anche in vaso sul balcone per un inverno ricco di prodotti genuini, nutrienti e salutari.

Leguminose

Questo periodo è perfetto per la coltivazione delle leguminose come fave, piselli, ceci e fagioli. Tra queste, la fava è una delle piante che si adatta meglio alle basse temperature. Per ottenere una buona germinazione, la temperatura ottimale del terreno dovrebbe essere attorno ai 5 °C. Scendere al di sotto dei -6 °C, porterebbe invece alla morte della pianta.

Anche il pisello presenta una buona resistenza al freddo, che però varia in base allo sviluppo delle singole piantine. Gli esemplari con almeno già 4 o 5 foglie possono sopravvivere anche a -8° C. Di norma, la pianta del pisello germina con temperature del terreno sui 4 °C circa.

Più delicato è invece il cece. Germinando attorno ai 10 °C, la coltivazione di questo legume è indicata per le zone centro-meridionali del Paese, ma sempre in pianura.

Cosa seminare a novembre nell’orto e anche in vaso sul balcone per un inverno ricco di prodotti genuini, nutrienti e salutari

Dopo aver visto i legumi, passiamo ora agli ortaggi. Novembre è il periodo ideale per coltivare anche rucola, radicchio, lattuga, bietole e valeriana. Tutti vegetali perfetti per preparare insalate ma anche per realizzare piatti sfiziosi, come un cremoso risotto al radicchio o una gustosa tagliata di carne con rucola e grana.

Novembre è il periodo delle Crucifere

Ideali per questo periodo dell’anno sono anche cavoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e broccoli. Ortaggi tipicamente invernali appartenenti alla famiglia delle Crucifere o Brassicaceae.

Erbe aromatiche

Le piante aromatiche sono perfette per insaporire tantissime preparazioni culinarie. Se vogliamo avere i nostri vasetti di erbe, novembre è il periodo adatto per coltivare aglio, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo e maggiorana.

Approfondimento

La pianta migliore da coltivare in ottobre per vivaci fioriture primaverili è perfetta anche per i meno esperti