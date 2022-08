Cosa regalare per una casa nuova oltre le piante e fare bella figura

Dopo le nozze, il primo passo che fa una coppia sposata è andare a vivere insieme. Dopo aver preparato tutto, finalmente, si possono invitare amici e parenti. Chi inaugura casa non si aspetta dei regali specifici ma è sempre meglio regalare qualcosa di utile, interessante e anche bello. Dunque, cosa regalare per una casa nuova? Come suggerimento di buona fortuna per una casa nuova le idee sono infinite.

Cosa portare a casa di chi ci ospita potrebbe sembrare una missione impossibile, invece, no. Oltre ai fiori da regalare per una casa nuova, oppure le classiche piante, c’è ben altro. Il regalo perfetto esiste. C’è ancora più vasta scelta se parliamo di una casa nuova in cui non ci sta per abitare una coppia. Ecco delle idee per tutti, ma proprio tutti.

Cosa regalare per una casa nuova oltre alle piante e fare una bella figura

All’inaugurazione di una casa nuova non si può andare impreparati. Il tipico regalo è la pianta o comunque un fiore. Generalmente, si può fare una bella figura anche con delle idee originali, magari compatibili con chi ci ospita e soprattutto con l’abitazione. Ad esempio, nel caso in cui si sa che lo stile della casa nuova è moderno, si può immaginare di prendere un regalo di marca. È importante immaginare quali sono le cose che non possono mancare magari per le persone che vanno a convivere o per chi si trasferisce.

I regali personalizzati? Sono perfetti, insieme a quelli unici e originali che descriveremo. Addirittura, su Amazon si trovano regali per la casa nuova economici, spettacolari e di alta qualità. A partire dalle idee regalo di Kasanova, famosissime, fino ad arrivare agli oggetti di buon auspicio, come le piante, ne vedremo molto di più. Oppure quelli di marca Thun.

Idee

Una bottiglia di grappa con i bicchieri di cristallo sarebbe una delle idee più carine e originali del secolo. A seguire un set di posate, una lampada in tinta con la casa nuova, un libro di cucina, uno spremiagrumi, un quadro o uno zerbino. Alcuni non riescono proprio a non prendere in riferimento le piante e i fiori come regalo per una casa nuova. Difatti, questo regalo può essere personalizzato con un vaso con sopra scritti i nomi dei proprietari di casa.

Invece, un cesto di prodotti tipici del territorio, sarebbe l’ideale. Anche un profumatore per ambienti o delle candele profumate chic. Molti apprezzano le bottiglie di vino, i libri di ricette, i piccoli elettrodomestici o ancora dei portafortuna. Per non parlare dell’albero della vita, amato proprio da tutti. Continuano altre idee da aggiungere alla lista: delle bellissime tazze coordinate oppure un portaombrelli elegante, due regali davvero originali. Per fare bella figura bisogna anche capire che tipologia di persona abbiamo davanti e poi scegliere di conseguenza basandosi su idee originali.

Lettura consigliata

Idee per scegliere l’arredamento moderno con questi oggetti di design