Non con paté e salsa tonnata ma ecco come condire i crostini

Si sta avvicinando la giornata di Ferragosto in cui tradizionalmente ci si riunisce con amici e parenti per trascorrere un giorno di festa. Se abbiamo deciso di organizzare qualcosa a casa nostra per Ferragosto, di certo non può mancare la tradizionale grigliata di carne o di pesce. A tal proposito potrebbero essere utili alcuni tagli di carne buoni quanto un filetto ma decisamente più economici.

Tradizionalmente queste grigliate vengono arricchite da golosi contorni e sfiziosi tartine, bruschette e crostini. Di solito i condimenti più gettonati per queste preparazioni sono la salsa tonnata, il paté di olive o altre salse provenienti da barattoli vari. Tuttavia, se vogliamo dare vita a crostini originali e sfiziosi, condiamoli con le pesche e non con paté e salsa tonnata.

Così come i fichi, l’uva o il melone, anche le pesche possono essere utilizzate per delle preparazioni che ben si sposano con carne e pesce. La frutta infatti, specialmente d’estate, si presta divinamente ad accompagnare pietanze salsate che possono fungere da antipasto o secondo piatto.

Basti pensare all’intramontabile prosciutto e melone che non lascia mai delusi.

Ma se vogliamo portare in tavola un crostino che pochi conosceranno le pesche sono quello che fa al caso nostro, ma vediamo cosa dobbiamo fare.

Per prima cosa suggeriamo di acquistare un pane integrale ai cereali, dal gusto rustico e deciso ma che ben si sposa con la dolcezza delle pesche. Tagliamo il pane a fette e mettiamo a bruscarlo in forno o, in alternativa, sulla griglia del barbecue.

Una volta pronto il pane ci dedicheremo alle pesche.

Per queste preparazioni acquisteremo delle pesche nettarine e non le tabacchiere, ovvero quelle che presentano peluria in superficie. Laviamo con cura le nostre pesche, tagliamole a metà rimuovendo il seme e ricaviamone delle fette. Queste andranno oliate leggermente e messe sulla piastra ben calda in modo tale da caramellare gli zuccheri. Una volta pronte mettiamole da parte e sul pane spalmeremo uno strato di formaggio caprino. Adagiamo sopra di esso le pesche sopra le quali aggiungeremo del salmone affumicato, qualche goccia di olio e qualche foglia di basilico.

Potrà sembrare un abbinamento azzardato ma il risultato sarà eccezionale. Se non siamo amanti del caprino possiamo sostituirlo con la stracciatella di burrata o della mozzarella di bufala.

