Cosa prevede Barclays per il 2024 e i consigli per investire sull’azionario europeo

Per preparare il proprio piano operativo per il 2024, gli investitori farebbero bene ad ascoltare e studiare quante più previsioni possibili. Ecco cosa dicono gli analisti di Barclays sull’anno che verrà.

Cosa prevede Barclays per il 2024? Prima di tutto un rallentamento globale contenuto dell’economia. Infatti, la crescita dell’Europa e degli Stati Uniti potrebbe conoscere una battuta di arresto entro la metà dell’anno.

In merito alla situazione dell’inflazione, Barclays afferma che questa dovrebbe normalizzarsi sebbene ci sia da considerare che le Banche centrali potrebbero mantenere il costo del denaro su alti livelli per un po’ di tempo. Quindi, questo giudizio non sarebbe in linea con altri addetti ai lavori che proiettano tagli ai tassi nel corso dei prossimi 12 mesi.

Ecco cosa prevede Barclays per il 2024

L’inflazione ai picchi degli ultimi decenni e i successivi rialzi dei tassi dei mesi scorsi potrebbero portare a una recessione tecnica tra il primo e il secondo trimestre del 2024.

Ricordiamo che eventuali mutamenti legati all’inflazione andrebbero anche a condizionare i tassi di interesse, che a settembre di quest’anno hanno raggiunto il massimo degli ultimi anni. Quindi, gli investitori e i mutuatari in particolare potrebbero assistere a importanti svolte in merito a questa situazione nel 2024.

I consigli della nota banca per investire sull’azionario europeo

Oltre alle previsioni di cui abbiamo trattato, Barclays ha fornito dei suggerimenti a chi ha intenzione di investire sull’azionario europeo.

La banca consiglia di non assumersi troppo rischio rispetto all’andamento del mercato. Il segreto? Avere un portafoglio bilanciato tra settori ciclici e difensivi e incrementare la duration con le utility.

Ciò nonostante, Barclays accorda una preferenza agli investimenti sull’equity USA piuttosto che a quelli sull’azionario europeo. La prima, infatti, sarebbe maggiormente legata ad un settore in crescita e cioè quello dell’intelligenza artificiale, oltre a rappresentare un mercato più competitivo.

Insomma, ecco le raccomandazioni degli analisti di Barclays per il 2024. Starà agli investitori scegliere se reputarle utili o meno e in linea con il proprio profilo di rischio.

