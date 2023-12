Si sta per chiudere un anno straordinario per i mercati-Foto da pixabay.com

Per rivedere rendimenti annuali così alti dei mercati azionari, secondo le serie storiche dal 1898 ad oggi e i relativi calcoli statistici, dovremmo attendere il 2025 e il 2026. Forse, e questa è una probabilità molto elevata, il rendimento del 2023 sarà quello più alto a livello annuale di tutto il decennio. Ci sono però degli aspetti importanti da non sottovalutare e sono i seguenti:

il 2023 non solo è stato eccezionale ma potrebbe aver accantonato il minimo del decennio e dato inizio a un bull market che potrebbe durare fino a buona parte del 2027. Si sta per chiudere un anno straordinario per i mercati: cosa potrebbe accadere ora?

Come mantenere il polso della situazione

Il rialzo in corso ha raggiunto degli eccessi per quanto riguarda dicembre. La statistica storica vuole un rendimento del 2% ma gran parte dei mercati intetrnazionali sono ben sopra questa soglia. Ci troviamo quindi in una zona di eccesso e sono state raggiunte nei giorni scorsi delle trend line che potrebbero stoppare la tendenza.

Solitamente da ora fino alla fine del mese non si dovrebbe assistere a ritracciamenti superiori al 2% e il massimo mensile e annuale dovrebbe essere segnato negli ultimi due giorni di Borsa aperta.

Si sta per chiudere un anno straordinario per i mercati: I livelli da monitorare

Alle ore 16:30 della seduta di contrattazione del giorno 19 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.927

Eurostoxx Future

4.574

Ftse Mib Future

30.550

S&P500

4.758,61.

Trend di continuazione rialzista fino al 31 dicembre se le chiusure di questa settimana saranno superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.856

Eurostoxx Future

4.546

Ftse Mib Future

30.360

S&P500

4.591.

Ci sono spazi per vedere i prezzi continuare al rialzo, nonostante si intraveda qualche leggero ipercomprato. La probabilità è che il movomento in atto possa continuare fino alla fine dell’anno/6 gennaio.

Vedremo da ora in poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Le previsioni degli analisti di Wall Street per 3 titoli nel 2024. Ecco alcuni di quelli che potrebbero conoscere una notevole ripresa