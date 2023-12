Azioni tech nel 2024, continueranno ad essere sulla cresta dell’onda?

Il settore tecnologico statunitense si è rivelato molto redditizio per gli investitori nell’anno che sta per finire. Ma sarà ancora così nel 2024? Cerchiamo di capire quali sono le previsioni degli analisti.

Chi investe nel mercato azionario sa bene che il 2023 è stato un anno in cui le azioni tech si sono rivelate di grande importanza. Aziende come Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia, Microsoft e Tesla hanno infatti guidato gran parte del rally di Wall Street.

Come ben sappiamo, un attento studio è ciò che distingue un investitore accorto da quello alle prime armi che rischia di perdere il proprio capitale. Proprio per questo, già da questo momento potrebbe essere opportuno cominciare a pianificare il modo in cui si ha intenzione di operare. Ecco perché chiedersi che cosa accadrà nel 2024 e se queste azioni potrebbero convenire per eventuali investimenti.

Azioni tech nel 2024, i fattori del boom

Quelle di cui abbiamo accennato sono grandi aziende, difficili da battere. In merito a prospettive future, redditività e solidità finanziaria, sono infatti tra le migliori al Mondo. Al momento, non a caso, rappresentano il 26% delle azioni globali, grazie anche a fattori come il boom dell’intelligenza artificiale e le aspettative di un calo dei rendimenti sul mercato.

Le previsioni per l’anno che verrà, due punti di vista

Secondo Sue Noffke, dal mercato statunitense e in particolare il settore tech, dati storici alla mano, è lecito aspettarsi un uteriore rialzo. Simon Eldsten, ex gestore di fondi, invita invece alla cautela. Egli sostiene che gli investimenti in azioni vadano diversificati per più settori. Per il 2024 la tecnologia guiderà ancora una crescita? Questo è quello che si chiedono gli investitori e, come abbiamo visto, le risposte non sono del tutto concordanti.

Non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà alle azioni tech nel 2024.

