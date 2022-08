Una ricerca di mercato dello scorso anno avrebbe rilevato che quasi 6 italiani su 10 userebbero forse troppo lo smartphone. “Forse troppo” è un’espressione che in questo caso starebbe a indicare quasi 8 ore al giorno davanti al minischermo. È pur vero che l’indagine si riferisce ancora a un periodo in cui non avevamo recuperato la completa libertà. E il cellulare era un vero e proprio strumento fondamentale per non sentirci soli e isolati. Come diceva una azzeccatissima pubblicità degli anni 80, una “voce amica”. Sicuramente, quello che risalta in maniera abbastanza importante è il fatto che gli italiani sono tra gli europei a usare di più lo smartphone. Il monito viene lanciato soprattutto da tante associazioni che sottolineano come i nostri bambini siano alle volte eccessivamente smartphone dipendenti. Andiamo effettivamente allora a vedere cosa potrebbe accadere al nostro organismo, abusando dell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione.

Cosa potrebbe succedere con l’uso eccessivo dello smartphone

Come sottolinea anche questo studio medico internazionale, la categoria maggiormente a rischio salute nell’abuso dello smartphone sarebbe quella dei bambini e ragazzi. Addirittura, potrebbero crearsi dei veri e propri problemi relativi all’isolamento sociale. Infatti, in un’età in cui una delle cose più belle della giornata è stare insieme agli amici, potrebbe mancare la socializzazione. E, proprio in questo, la famiglia dovrebbe essere molto più attenta, controllando di più i bambini. Perché, come ricordano gli esperti, il telefono non deve diventare uno strumento alternativo al momento ludico con la famiglia e con i genitori. Senza dimenticare ovviamente l’importanza di porre dei filtri alla navigazione, per impedire che i nostri ragazzi finiscano in siti pericolosi.

Attenzione all’uso eccessivo del telefono

Una ricerca americana riportava recentemente anche la notizia di un test effettuato su tutti coloro che abuserebbe dell’uso quotidiano del cellulare. E, particolare molto interessante, sarebbe emerso che la maggior parte degli utenti lamenterebbe dolori alle mani, alle dita, ma anche torcicollo. Ovviamente, sarebbero tutte conseguenze della postura naturale che il nostro corpo andrebbe a prendere utilizzando lo smartphone. Soprattutto, e qui molti studiosi sono assolutamente d’accordo, attenzione a cosa potrebbe succedere con l’uso eccessivo del cellulare prima di dormire. Luci e suoni andrebbero a ostacolare il regolare decorso del nostro sonno. Anziché mettersi in modalità riposo il nostro cervello, infatti lancerebbe il messaggio tutto il corpo di essere in piena attività. Con la grave conseguenza che salterebbe letteralmente la cognizione del riposo del dormire notturno. Al mattino successivo, potremmo quindi trovarci in queste condizioni, causate non solo dal caldo estivo.

