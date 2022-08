Anche se siamo in piena estate, è ancora tempo di matrimoni. Un tempo, la stagione prediletta per convolare a giuste nozze era la primavera. Alcuni sceglievano anche il mite settembre. Ormai, però, le cose sono cambiate. In pratica, ci si sposa tutto l’anno. Ogni mese ha un certo significato, che può essere ricco di buoni auspici ma anche velato da moniti non proprio felici. Superstizione a parte, il matrimonio è una grande festa che è preceduta da un’organizzazione molto impegnativa da parte degli sposi. Prima del grande giorno, tradizione vuole che lo sposo e la sposa festeggino, simbolicamente, il loro “ultimo giorno” da scapoli, con una grande festa organizzata ed offerta dagli amici più cari.

L’addio al celibato e l’addio al nubilato sono feste, rispettivamente e rigorosamente, per soli maschi e per sole femmine. Un tempo ci si limitava ad un’uscita serale, con cena e, magari, dopocena. Chi voleva azzardare qualcosa di piccante, organizzava una serata in un locale di striptease. Ultimamente, per le donne, va molto di moda trascorrere l’addio al nubilato alle terme. Un’intera giornata tra piscine, sauna, bagno turco e massaggi. Insomma, si regala alla futura sposa una giornata in cui potersi dedicare a sé stessa, per rilassarsi e scaricare stress e tensioni. Ma le opportunità sono varie e numerose. È impossibile non riuscire a trovare qualcosa che si adatti ai gusti della festeggiata. Scopriamo insieme qualche idea.

3 idee originali per l’addio al nubilato non alle terme più 1 gioco e 1 scherzo

Una futura sposa sportiva apprezzerà di sicuro qualche esperienza avventurosa. Come un volo in parapendio, una discesa con il paracadute, il bungee jumping oppure fare rafting tra le rapide di un fiume. Chi sa scherzare e ama non prendersi sul serio, apprezzerà una passeggiata “in maschera” per la città. La sposa viene costretta ad indossare un abito divertente che non passa inosservato. Può essere una maglietta di colore vistoso, con la stampa di una frase ironica sul matrimonio. Oppure, si può arrivare a gadget e accessori a tema sessuale.

Una serata al karaoke sarà molto gradita per le amanti della musica; se non proprio intonatissime, il divertimento sarà assicurato. L’addio al nubilato è una festa e, per questo motivo, deve regnare un clima allegro e di sana goliardia. Per allietare la serata, o la giornata, si possono quindi organizzare giochi e scherzi. Ecco quindi 3 idee originali per l’addio al nubilato diverso dal solito.

Giochi e scherzi non volgari

Come gioco, si potrebbe organizzare una serie di piccole imprese, divertenti e un po’ imbarazzanti, che la sposa deve portare a compimento. Ad esempio, usare il bagno degli uomini o chiedere ad uno sconosciuto di farsi un selfie insieme. Ad ogni missione corrisponde un punteggio. Per superare l’intero gioco, la sposa dovrà raggiungere la soglia minima di punti per ogni impresa, altrimenti rischia una penitenza.

Durante un addio al nubilato ben organizzato, il divertimento è assicurato. Per farsi due risate in più si potrebbe pensare a qualche scherzo. Un’idea? Cospargere del dentifricio su tutto ciò che la festeggiata dovrà toccare: maniglie della portiera dell’auto e delle varie porte, cellulare, tavoletta del WC… Non sapendo che si tratta di semplice dentifricio, ne rimarrà disgustosamente sorpresa!

