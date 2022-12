Quale friggitrice ad aria conviene comprare perché funziona meglio e consuma meno

Un elettrodomestico che è entrato nei desideri di molti ma ancora poco conosciuto è la friggitrice ad aria. Non sapendo bene come funziona si potrebbero fare acquisti sbagliati.

Entriamo subito nel vivo cercando di scoprire la differenza tra l’apparecchio con due resistenze o una soltanto. In realtà le differenze sarebbero tra le friggitrici a cassetto e quelle a fornetto.

Le friggitrici a fornetto sono le più recenti e starebbero riscuotendo un ottimo successo, anche perché molto più capienti dei primi modelli entrati in commercio.

Dunque sono sicuramente consigliabili per le famiglie più numerose.

Quale friggitrice ad aria conviene di più per le famiglie più numerose

Se il nostro nucleo familiare è composto da più di 3 persone sarà meglio restringere la nostra scelta tra le friggitrici a fornetto.

Per quanto riguarda il funzionamento invece non ci sono differenze. In entrambe le tipologie l’aria bollente che circola all’interno delle friggitrici cuoce il cibo. Inoltre è bene diffidare delle presentazioni che parlano di capacità della friggitrice a fornetto di cucinare per 8 o 10 persone. Per quanto siano più grandi di quelle a cassetto, non potranno accontentare più di 5 o al massimo 6 persone.

C’è però un vantaggio nella capacità e velocità di cottura dovuto al fatto che molte di queste presentano due resistenze, una superiore ed una inferiore. Questo consente naturalmente una migliore distribuzione dell’aria calda e ci eviterebbe di girare gli alimenti per una migliore doratura.

Si può essiccare con la friggitrice ad aria?

Soltanto le friggitrici a fornetto prevedono impostazioni dedicate all’essiccazione del cibo. Si tratta di una funzione non trascurabile in quanto molto utile per conservare alimenti senza sprechi ed in modo sicuro.

Oltre ad essiccare e cuocere, nella friggitrice è possibile anche tostare e fare lo spiedo.

Non pensiamo però che la maggior capienza dell’apparecchio corrisponda alla possibilità di cuocere polli di maggiori dimensioni. Friggitrici da 14 litri sono in grado di cuocere un pollo di circa 1 chilogrammo. Altre più piccole sono in grado di preparare un pollo da 2 chili.

Perché preferire quelle a fornetto con doppia resistenza

Dovendo acquistare ora questo elettrodomestico, sarebbe quindi consigliabile orientarsi verso i modelli di ultima generazione.

Gli sportelli chiudono meglio dei modelli precedenti, migliorando così l’efficienza dell’apparecchio. Vengono anche usati materiali di qualità superiore e questo permette di mantenere inalterata la potenza, migliorando però le prestazioni. In questo modo usando la friggitrice ad aria al posto del forno, potremo avere un risparmio sulle bollette.

Un giusto equilibrio per avere buoni risultati di cottura ed evitare eccessivi consumi, si trova negli apparecchi da 1.800 watt e 30 litri di capienza. Quale friggitrice ad aria conviene scegliere? OIMIS, Bakaji e Klarstein Vigor Air, tutte da 30 litri, sono alcune delle migliori. Se disponiamo di poco spazio dovremo però comprare un modello a cassetto, 5,5 litri e 1.700 watt saranno sufficienti per 3 o 4 persone.