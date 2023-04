Che stagione sei? Ecco un test veloce sull’armocromia e scopri perché Emma Watson è autunno

Quando ci si veste una delle prime regole è saper abbinare i colori tra di loro. Sebbene ormai la moda sia cambiata e ci si veste come pare e piace, ancora c’è chi ci tiene a mantenere questa “regola”.

Non basta solo avere una linea perfetta per essere alla moda. Infatti un aspetto molto importante però, che si è sviluppato soprattutto negli ultimi tempi, è quello di saper abbinare i colori in base alla propria carnagione. Stiamo proprio parlando dell’armocromia.

Cos’è l’armocromia?

L’armocromia possiamo definirla una scienza. In sostanza si va a decretare una palette di colori in base alle caratteristiche cromatiche di un soggetto. Si vanno a valutare quindi il colore degli occhi, della pelle, dei capelli. La palette di colori dovrà quindi andare ad esaltare il colore naturale che il soggetto in questione possiede. Ed è così che l’armocromia si va a suddividere in varie “stagioni”, che sono le seguenti:

inverno , che può essere cool, deep e bright;

, che può essere cool, deep e bright; primavera che può essere bright, light e warm;

che può essere bright, light e warm; autunno che può essere warm, deep e soft;

che può essere warm, deep e soft; estate che può essere soft, light, cool.

Che stagione sei? Ecco un test veloce sull’armocromia e scopri qual è la tua palette di colori

Quello che ci interessa sapere quindi è scoprire quale stagione si è, in modo da poter creare la propria palette di colori e utilizzarla ad ogni evenienza. Una cosa importante da sapere è il sottotono, ovvero la temperatura della nostra pelle. Questa potrà essere calda (warm) oppure fredda (cool). La brillantezza invece la indichiamo come bright se è luminosa, soft invece se è un po’ più spenta.

Inverno e autunno

Nella stagione dell’inverno si hanno colori brillanti, scuri e soprattutto freddi. Ad esempio i colori che stanno bene a chi è di questa stagione sono il blu elettrico, verde smeraldo, nero, giallo limone, fucsia. Ad esempio vip inverno sono Katy Perry oppure Anne Hathaway. Nell’autunno invece abbiamo colori che sono caldi, intensi e polverosi. Ad esempio senape, terracotta, verde militare, rosa tendente al pesca, ecc.. I soggetti che sono autunno possono avere sia la pelle chiara che scura, i capelli è molto probabile che presentano dei riflessi dorati o ramati. Emma Watson è autunno.

Primavera ed estate

Questa sono le due stagioni più calde, possiamo dire. L’estate presenta colori opachi, freddi e delicati. Ad esempio il verde menta, rosa cipria, lavanda. Tendenzialmente sono colori pastello. La pelle di chi è estate presenta un sottotono freddo e gli occhi solitamente sono grigi, verdi o azzurri ma ci sono anche casi di occhi castano chiaro. I capelli sono biondo cenere solitamente. Con la primavera invece si hanno colori molto accesi, brillanti e chiari come l’arancione, azzurro, verde prato e così via. Il sottotono della pelle solitamente è caldo e gli occhi solitamente sono verdi, azzurri e i capelli castano-medio scuro ma anche dorati.

Questa sono le informazioni principali, tu che stagione sei? Ecco un test veloce per comprendere al meglio le varie stagioni. Lo puoi fare tranquillamente anche a casa come tante influencer.