Quando si inizia una dieta, solitamente è bene farsi seguire da uno specialista. La frase d’obbligo è “cosa devo fare per perdere peso”. Ma, come spesso accade, quando si decide, invece, di iniziare un percorso da soli, si può incorrere in alcuni sbagli dall’ effetto devastante. Uno dei più pericolosi riguarda le abitudini sbagliate da non seguire per perdere peso. Della serie, la frase diventa: “cosa non devo fare per perdere peso”. Sembra una semplice differenza grammaticale, invece, determina qualità e quantità del risultato finale della dieta. Cosa NON FARE per perdere peso, alcuni consigli utili per non vanificare l’impegno e le rinunce.

Saltare i pasti e digiunare per forza

I primi due errori grossolani nel tentativo e di dimagrire sono: saltare i pasti e digiunare volontariamente. Eliminare completamente l’assunzione di alimenti, significa perdere la corretta quantità di calorie giornaliere! Anche solo saltare uno dei tre pasti, non è un contributo significativo al dimagrimento, ma solo una forzatura che può portare il cervello a falsi stimoli. Col risultato ancora peggiore in termini pratici, di desiderare cibo spazzatura o comunque privo di nutrienti. Ma ancora più importante è ricordarsi che in assenza di benzina, il nostro organismo va a cercare il primo nutriente utile: i liquidi dei tessuti. Paradossalmente invece, i grassi rimasti, non vengono attaccati. La stessa identica cosa succede per un digiuno completo.

Eliminare completamente i carboidrati

Guai eliminare i carboidrati, ecco cosa NON FARE per perdere peso, alcuni consigli utili, per mantenersi in salute. Non ce ne vogliano le lettrici, ma un errore tipicamente femminile è proprio questo. Gira infatti il falso mito che i carboidrati gonfino la pancia, cosa che può verificarsi, se vengono assunti in maniera scorretta. Ma una alimentazione equilibrata, come ad esempio la dieta mediterranea, prevede sempre anche una quantità minima di carboidrati. Si possono infatti assumere con la pasta integrale, le fette biscottate integrali, il riso integrale e le varietà di pane in commercio oggi. Ricordiamo anche che, frutta e verdura sono fonte di carboidrati, che servono però, unitamente a proteine e fibre, per fornire energia ma il nostro corpo.

Eliminare anche i grassi

Quando si decide di perdere peso, sgonfiare la pancia ed eliminare le scorie, si parte subito dall’azione di eliminazione dei grassi. Ma, errore imperdonabile, è quello di eliminare i grassi buoni, che contribuiscono in maniera fondamentale al fabbisogno fisiologico quotidiano. E, nello specifico, si parla di pesce, frutta secca e olio extravergine di oliva. Grassi buoni che aiutano il cervello, il cuore, le cellule, i muscoli e i tessuti. I grassi tassativamente da eliminare sono nei fritti, nei salumi e insaccati, nei cibi conservati e nel cibo spazzatura.

