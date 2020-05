I contribuenti se hanno già ricevuto il bonus di aprile si chiedono quando arrivano i 600 euro previsti per il mese di maggio. La domanda è lecita perché non esiste un calendario prefissato da cui recuperare notizie attendibili. Ciò accade invece per il reddito e la pensione di cittadinanza poiché i beneficiari conoscono in anticipo i giorni in cui avverrà la ricarica della carta. Anzi talora l’Inps eroga con qualche giorno di anticipo il sussidio come a dicembre 2019 in prossimità delle festività natalizie.

Con il bonus di 600 euro non è possibile prevedere la data esatta di accreditamento perché piuttosto si sono verificati ritardi. A ciò si devono aggiungere intoppi di natura procedurale relativi ad eventuali errori nella trasmissione dell’IBAN. Molti contribuenti hanno difatti ricevuto una specifica comunicazione tramite posta elettronica in cui l’Ente previdenziale invitava a corregge difformità presenti nella domanda. Chi si chiede quando arrivano i 600 euro del bonus di maggio ben conosce il rischio che l’accredito del beneficio possa avvenire con ritardo.

Le rassicurazioni del premier Conte sono giunte invece puntuali. Ha espresso rammarico per gli ostacoli procedurali che i contribuenti hanno incontrato e ha garantito che l’erogazione dei successivi bonus avverrà in modo rapido. Ed effettivamente così dovrebbe essere nei prossimi giorni e prima della fine di maggio 2020. Ciò perché chi non ha commesso errori nella compilazione della richiesta e non si è imbattuto in eventuali disservizi della piattaforma ha già ricevuto l’importo.

Quando arrivano i 600 euro del bonus di maggio?

La strada risulta pertanto spianata per i contribuenti che hanno ricevuto l’accredito del beneficio di 600 euro sul conto corrente. Quanto invece stanno ancora attendendo o lo hanno appena ricevuto sono propensi a ritenere che i pagamenti di maggio slitteranno al mese successivo.

In realtà tali timori non sono del tutto fondati. L’erogazione della seconda mensilità dovrebbe avvenire in modo automatico poiché i richiedenti hanno corretto i dati errati. Oltre a ciò e al fine di facilitare la percezione del bonus, sul portale dell’Inps figura una guida relativa alla richiesta di prestazioni. Accedendo allo sportello virtuale il contribuente può intervenire nella schermata “Dettaglio pagamento” e cliccare sull’icona “Modifica” per inserire il codice alfanumerico IBAN corretto.

L’Inps non ha reso nota la data di accredito del bonus di maggio, ma il Ministro Gualtieri ha assicurato l’arrivo del bonus di aprile scorso nei prossimi giorni. Ne consegue per ovvi motivi che bisognerà attendere il mese di giugno prossimo per l’erogazione del sussidio di maggio.