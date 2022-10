Sistemi tradizionali della nonna che potrebbero sconfiggere nausea e vomito

Forte senso di nausea e magari mancanza di appetito potrebbero coglierci tranquillamente durante la giornata. Spesso la nausea sarebbe una delle prime manifestazioni di tante malattie più o meno gravi. Ma senza andare a pensare alle cose peggiori, la nausea potrebbe semplicemente essere legata a una cattiva digestione o un malessere momentaneo. Pensiamo che questa parola nasce dal latino e starebbe a indicare letteralmente il mal di mare. Proprio perché in tutta l’antichità i viaggi per mare, anche se brevi, non erano certo confortevoli e la maggior parte dei passeggeri sentiva immediatamente senso di nausea, il più delle volte vomitando in mare. Cerchiamo allora di vedere quali potrebbero essere i sistemi naturali per sconfiggere la nausea, senza dimenticarne altri per altri sintomi molto comuni in questo periodo.

Cosa prendere contro il senso di vomito

Spesso il senso di nausea si abbinerebbe anche a quello del vomito, e per questo motivo uno dei rimedi tradizionali della nonna sarebbe quello del limone. Non solo bevuto nel classico bicchiere di acqua bollente, ma anche respirato come se fosse un olio essenziale. Limone che potrebbe combattere la nausea, magari assieme allo zenzero, capace di placare le irritazioni dello stomaco.

Quanto potrebbe durare la nausea

Come dicevamo all’inizio, la nausea sarebbe spesso abbinata anche ad altri malanni fisici. Nel caso però in cui si presentasse da sola, o abbinata a un leggero senso di malessere generale, potrebbe andarsene nel giro di qualche ora. Nella peggiore delle ipotesi, sempre parlando di nausea non legata a stati di malessere, nonostante un intervento immediato, potrebbe durare anche 24 ore.

Rimedi alternativi per combattere la nausea

Detto di zenzero e limone, le nostre nonne avrebbero anche raccomandato probabilmente di saltare il pasto più vicino all’ultimo momento di nausea. Inutile rischiare di stare peggio, semplicemente per cercare di ritrovare l’appetito. Se proprio, potremmo sostituire il pasto con un brodo di verdure, leggero, caldo e in grado di fornire tepore e senso di benessere. Anche un semplice infuso di basilico, magari con un po’ di menta piperita, potrebbe venire incontro al problema digestivo che avrebbe innescato la nausea.

Sistemi tradizionali della nonna che potrebbero sconfiggere nausea e vomito

Parlando di sistemi della nonna, come non citare la mitica camomilla, che a molti bambini non piace, ma che sarebbe un toccasana per la nausea leggera. Bevendola tiepida, con parecchio limone e a piccoli sorsi potrebbe essere un jolly molto valido per placare la nostra nausea. Concludiamo questa nostra rassegna con un sistema che avrebbero usato sempre le nostre nonne.

Il vero jolly

Si tratta del tradizionale riso in bianco, in grado di correre in aiuto contro la nausea e sistemare lo stomaco. Ma non tutti sanno che oltre al riso, secondo tradizioni popolari, farebbe molto bene contro la nausea anche la sua acqua di cottura. Assunta come una vera e propria tisana, a sorsi piccoli, per cercare di allontanare quel fastidiosissimo senso di nausea. Sistemi tradizionali della nonna che potrebbero sconfiggere nausea e vomito che potrebbero valere ancora oggi.

