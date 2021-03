Quando viaggiamo, o, almeno lo facevamo, una delle cose più difficili a cui abituarsi è la camera da letto diversa. Materassi, cuscini, ma anche esposizione alla luce, rumori e quant’altro possa rimarcare la differenza con la nostra camera domestica. Cosa non deve mai mancare nella nostra camera da letto per dormire bene e riposare a sufficienza? Vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione perché il nostro corpo e la nostra mente hanno bisogno di determinate sicurezze nella stanza del riposo.

Un letto ordinato e rifatto

La nostra mente, a fine giornata, comanda il desiderio di riposare in un letto ordinato e ben fatto. Lo stress e la stanchezza della giornata hanno rappresentato infatti un caos che in camera non dobbiamo avere. Al contrario, per riposare bene, dobbiamo accomodarci in un giaciglio profumato, pulito e ben fatto. Attenzione a non eccedere coi colori, perché, se troppo vivaci, rischiano di confondere la nostra mente e proiettare troppa luce al subconscio.

Le cose che amiamo nella stanza da letto

Ecco una cosa che non deve mancare nella nostra camera da letto per dormire bene: una raccolta di cose che amiamo. Non devono per forza essere solo fotografie, ma anche oggetti che ci ricordano momenti piacevoli della nostra vita, viaggi compresi. Un caro ricordo prima di addormentarci e un sorriso al risveglio metteranno la nostra mente in pole position per stare serena. Un’azione importante soprattutto al risveglio: la giornata deve iniziare bene e, per fare ciò, servono anche i nostri ricordi più belli.

Sedersi sì ma su una sedia o una poltrona

È strano il nostro cervello, che, soprattutto in camera da letto, abbina azioni, colori, oggetti e situazioni a sentimenti ed emozioni. Se abbiamo la passione della lettura, è vero che leggere qualche pagina prima di dormire concilia il sonno. Ma, l’ideale sarebbe avere una poltrona per i momenti di relax. Il letto andrebbe usato solo per dormire. La seduta, invece, andrebbe collegata proprio a una poltrona, magari anche comoda e vicina alla finestra.

