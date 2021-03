Ecco cosa fare in casa utilizzando gli scarti delle mele

La mela è un frutto utilizzassimo in cucina, da sola o in coppia con altri frutti. Ad alcuni questo alimento non stanca mai. Questo frutto è tra i più versatili da consumare, infatti, è perfetta per la macedonia, la torta di mele o una semplice cheesecake.

Da questa possiamo ricavare tante cose, dalle confetture al succo di mela, dalla polpa all’aceto di mela. Proprio quest’ultimo, negli ultimi anni è utilizzato per il condimento delle insalate e risulta eccellente anche per il condimento del pesce. Esso è anche utilizzato per le donne che amano prendersi cura di sé ricorrendo a metodi naturali.

L’aceto di mele apporta tantissimi benefici al viso e ad i capelli ed è anche indicato per altri utilizzi riferiti alla cosmetica.

L’aceto di mele gode di tante proprietà esso è antinfiammatorio, diuretico e brucia anche i grassi. Date le sue molteplici proprietà, oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo cosa fare in casa utilizzando gli scarti delle mele. Una possibilità è quella di utilizzare gli scarti delle mele per fare l’aceto di mele in casa.

Sicuramente l’opzione più semplice sarebbe quella di acquistare l’aceto di mele direttamente nei supermercati o nei negozi biologici. Ma alcuni di noi amano cimentarsi nella creazione dei prodotti fatti in casa, questa è una scelta economica, ecologia ed anche di facile realizzazione.

L’aceto di mele è ricavato dalla fermentazione del sidro di mele ed anche questo è un estratto naturale che si può fare comodamente a casa.

Sidro di mele

In questo momento ci stiamo dedicando alla produzione del sidro. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è un barattolo di vetro, per poter riporre al suo interno gli scarti delle mele. Non utilizziamo mai i metalli, questi potrebbero compromettere la fermentazione e incidere negativamente sul sapore.

Oltre alle mele, aggiungiamo all’interno del barattolo dell’acqua assicuriamoci che le mele siano tutte coperte cosi da evitare la produzione di muffa. Aggiungiamo due cucchiai di zucchero, mescoliamo per bene i nostri ingredienti e a questo punto chiudiamo il barattolo con una garza alimentare. Sigilliamo il tutto con l’utilizzo di un elastico da cucina.

Il tempo di posa ideale per far si che la fermentazione abbia successo è di circa tre settimane. Riponiamolo il nostro barattolo in un luogo fresco e asciutto. Di tanto in tanto consigliamo di mescolare cosi da assicurarci non si siano create muffe all’interno del barattolo. Non appena le nostre mele saranno precipitate sul fondo del barattolo il nostro sidro di mele sarà pronto.

Aceto di mele

Adesso separiamo le mele dal liquido dal sidro, scolandole con l’utilizzo di un colino. Riponiamo il liquido nel barattolo e ricopriamolo con la garza in un luogo fresco e al buio. Attendiamo almeno quattro settimane e nel frattempo mescoliamo e assaggiamolo ogni sei giorni per valutare se sta raggiungendo il gusto gradito.

Non appena l’aceto avrà raggiunto il gusto che noi desideriamo trasferiamolo in un barattolo di vetro pulito e sigilliamo con un tappo a chiusura ermetica. Adesso conserviamo il nostro aceto di mele fatto in casa in frigorifero, in modo tale da arrestare il processo di fermentazione. Ecco cosa fare in casa utilizzando gli scarti delle mele.