L’inverno che ci sta lasciando è la stagione in cui i ragni cercano rifugio nelle nostre case. Prediligono gli angoli alti delle pareti in cui vanno a tessere la tela. E, qui scatta la nostra caccia, muniti di scope, aspirapolveri e insetticidi vari. Ma, ecco perché non dobbiamo assolutamente eliminare i ragni da casa, a meno che non sia proprio indispensabile. Questi insetti, infatti svolgono delle importanti funzioni naturali, che andiamo a vedere in questo articolo dei nostri Esperti.

Sì, ma a cosa servono i ragni?

Potrebbe essere la classica frase che ci viene in mente in proposito: “sì, ma a cosa servono i ragni?” Ecco perché non dobbiamo assolutamente eliminare i ragni da casa, per questi motivi:

a) sono cannibali e si eliminano tra di loro per fame, per istinto predatorio e per auto regolazione della specie. Difficilmente troveremo più ragni nella stessa stanza, a meno che non siano dalla parte opposta;

b) sono in grado di eliminare mosche, zanzare e insetti fastidiosi e nocivi, che altrimenti infesterebbero le nostre case. Secondo le stime delle associazioni naturalistiche, ogni anno i ragni del pianeta eliminano dai 500 agli 800 milioni di insetti. Veri e propri insetticidi della biodiversità.

I ragni italiani non sono pericolosi

Togliamoci dalla testa l’idea che i ragni italiani siano pericolosi: non è così. Eliminiamo subito un falso mito: i ragnetti delle nostre case non ci mordono e non ci succhiano il sangue, come alcuni credono. Il ragno ci attacca solo se minacciato e, in caso fosse uno di quelli velenosi, non è in grado di ucciderci. Il WWF stima che i ragni mortali presenti sulla terra siano una quindicina e, nessuno nel nostro paese.

Casa pulita

Eliminiamo dalla mente anche la classica immagine del film horror, dove compare la casa infestata di fantasmi e ragnatele. I ragni infatti prediligono fare delle case pulite e confortevoli il loro habitat naturale. In alcuni paesi del mondo, addirittura, i ragni sono considerati dei veri e propri portafortuna. Tanto da creare degli oggetti, dei gioielli e degli accessori a forma di ragno da mettere sulla porta di casa. E, se non prendiamo sonno alla notte, non diamo la colpa ai ragnetti, ma leggiamo l’approfondimento sottostante.

