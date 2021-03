Con l’arrivo della bella stagione è ora di ricominciare ad occuparsi della cura di giardini e terrazze. Questo implica anche la cura delle piante aromatiche lasciate un po’ in disparte durante l’inverno.

Di tutte queste piante aromatiche una tra le tante è meritevole di essere menzionata, nonostante sia tra le più sconosciute.

La pianta dai mille utilizzi perfetta per abbellire giardini e balconi

La maggiorana, infatti, come le altre erbe aromatiche è relativamente semplice da coltivare anche senza avere grandi spazi a disposizione. Si tratta di un’erba che racchiude in sé proprietà conosciute da sempre, coltivarla sarà perfetto per averne sempre una scorta.

Come coltivarla

La maggiorana, simile all’origano e al timo, è una pianta perenne originaria del Nord Africa e dell’Oriente.

Potrà essere coltivata in vaso o direttamente in terra. In entrambi i casi sarà necessario scegliere un luogo soleggiato ma riparato dal vento.

Si consiglia di acquistare le piantine di maggiorana direttamente in un vivaio o negozio specializzato per metterle a dimora tra aprile e maggio.

In vaso sarà importante scegliere un contenitore di medie dimensioni. Circa venti centimetri di diametro. Con un buon drenaggio.

Nel caso in cui, invece, si preferisca partire dal seme sarà necessario seminare tra febbraio e marzo al coperto.

Dal momento che è una pianta perenne che teme particolarmente le gelate, durante l’inverno sarà necessario coprirla con un telo in giardino.

Inoltre, si potrà anche procedere con una pacciamatura. Quest’ultima, infatti, eviterà le gelate attorno alle radici.

In caso di coltivazione in vaso, invece, sarà importante riporla dentro casa alla fine dell’autunno.

La maggiorana, poi, dovrà essere annaffiata moderatamente solo a terreno asciutto. Eccessi di acqua e ristagni idrici procureranno marciumi alle radici.

I rami della maggiorana potranno essere potati tra gennaio e febbraio per regolare le dimensioni dell’arbusto. E permettere la crescita di rami sempre nuovi.

Utilizzi in cucina

La maggiorana, come le altre erbe aromatiche, è ottima da utilizzare in cucina. Coltivandola in vaso sarà possibile avere un piccolo tesoro sempre a portata di mano.

Anche se meno conosciuta, la si usa moltissimo, perché molti mix aromatici venduti al supermercato la contengono.

Di questa pianta si utilizzano sia le foglie che i fiori. Le foglie sono ottime per arricchire minestre, torte salate e carni in umido.

Per aumentarne l’aroma sarà possibile essiccare le foglie.

I fiori, invece, saranno perfetti per insaporire carni come spezzatini o stufati.

Inoltre, la maggiorana potrà essere utilizzata anche come calmante naturale nei momenti di ansia, come depurativo o per alleviare il mal di testa.

Come si è visto, quindi, la maggiorana è davvero una pianta dai mille utilizzi perfetta per abbellire giardini e balconi.

