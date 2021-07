Capita talvolta che una cena eccessivamente leggera e anticipata induca ad un certo languore prima di andare a letto. Se è vero che andare a dormire senza aver opportunamente digerito potrebbe marcatamente disturbare il sonno, è vero anche il contrario: essere eccessivamente affamati prima di addormentarsi può rivelarsi controproducente per il sonno stesso.

Cosa mangiare allora per garantire all’organismo la giusta dose di nutrienti senza caricare troppo l’apparato digerente? Se si desidera fare un piccolo spuntino prima del sonno è utile prediligere quegli alimenti che favoriscono l’addormentamento in maniera naturale. Ecco cosa mangiare prima di dormire senza rischio di ingrassare o non digerire.

Cosa serve all’organismo per dormire bene e svegliarsi riposati

Quando si avverte un buco allo stomaco prima di abbandonarsi all’abbraccio di Morfeo, è bene selezionare alimenti adeguati a placare questo senso di vuoto. Una scelta adeguata potrebbe ricadere su quegli alimenti ricchi di triptofano. Il triptofano è un amminoacido essenziale che il corpo umano non sintetizza direttamente. Esso rappresenta il precursore della serotonina, il neurotrasmettitore responsabile del buon umore. Compito della serotonina è anche quello di modulare la melatonina, un ormone che regola i meccanismi di sonno-veglia. Come è possibile notare, tutti questi meccanismi sono necessari affinché si possa raggiungere uno stato ottimale a conciliare il sonno notturno.

Ecco cosa mangiare prima di dormire senza rischio di ingrassare o non digerire

Come abbiamo visto, gli alimenti ricchi di triptofano possono agevolare il sonno. Cosa mangiare prima di andare a letto dunque? Un’idea semplice potrebbe essere quella di mangiare una piccola banana con un cucchiaino di noci mezz’ora prima di mettersi a letto. Se si aggiunge anche un pizzico di cannella, si otterranno dei vantaggi per il metabolismo e per la digestione. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di mangiare un vasetto di yogurt magro naturale o greco con un cucchiaio di avena.

L’avena è un cereale a basso indice glicemico ed è utile per contrastare la fame in quanto produce un elevato senso di sazietà. Inoltre, facilita la produzione di melatonina. Lo yogurt, invece, aiuta e protegge la flora batterica intestinale. Meglio invece evitare cibi eccessivamente grassi e complessi da digerire. La ragione l’abbiamo illustrata nell’articolo “Chi non riesce a digerire bene la sera sta commettendo questi 3 errori probabilmente”.

