Il rientro è sempre traumatico se non altro perché puntualmente appena a casa ci piomba addosso una miriade di impegni. Tutti a scadenza ravvicinatissima. La cassetta della posta stracolma, l’agenda piena di appuntamenti irrevocabili, il lavoro. Tanto lavoro e anche questo, spesso, con scadenze a strettissimo giro. Di contro il fisico stenta a partire privo di quella forza ed energia necessarie. Si chiama sindrome da rientro e a sentire molte mamme dopo la vacanza ce ne vorrebbe un’altra di inserimento al Mondo dell’ordinario.

È anche bene precisare che spesso ad esasperare la situazione è la consapevolezza di tornare a far parte di un contesto lavorativo non proprio sereno. Infatti l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, a proposito di stress da rientro, evidenzia quanto sia determinante rispetto alla sindrome da rientro, pianificare un clima di lavoro gradevole.

Ecco come prevenire la sindrome da rientro dalle vacanze con questi consigli vincenti

Raccogliamo un po’ di consigli utili e contributi di numerosi psicologi e psicoterapeuti per prevenire il forte impatto con la realtà metropolitana. Innanzitutto, è preferibile un approccio per così dire morbido con la realtà e soprattutto col Mondo del lavoro. Quindi non riduciamoci a rientrare dal mare la sera tardi e recarci in ufficio la mattina successiva. È opportuno rientrare in città qualche giorno prima della data prevista per il rientro a lavoro. Anche qui è importante non tuffarsi in impegni ad alta intensità ma stilare una lista delle urgenze da sbrigare e svolgere le varie incombenze una per volta.

Non creare un reset

Il periodo di vacanza appena alle spalle non è un altro periodo nel senso che possiamo recuperare e rivivere i momenti più belli. Possiamo rivedere foto e video, risentire amici e vicini di ombrellone. Si tratta di rivivere le emozioni belle che ci aiutano ad atterrare con docilità nelle faccende quotidiane.

Ovviamente il nostro scopo è la prevenzione. Cioè dobbiamo evitare di piombare nella sindrome da rientro che può creare (tra gli altri) stati ansiosi, inquietudine e forte irritabilità. Un altro forte aiuto può arrivarci dall’esercizio fisico. Riprendiamo a muoverci per contrastare e prevenire il cattivo umore e lo stato d’angoscia.

Idratazione e alimentazione

Bere molto e sintonizzarsi con una corretta alimentazione ricca di frutta, fibre e cibi sani è un altro modo per agire d’anticipo e scongiurare lo stress soprattutto se il caldo è ancora intenso.

Riprendiamo il ritmo sonno veglia

Con gradualità dobbiamo riprendere le abitudini relative agli orari. Per il pranzo e la cena ma anche per la nanna cercando di riposare almeno 7 ore a notte. Pian piano dobbiamo risintonizzarci con gli orari che avevamo prima di partire. Ed ecco come prevenire la sindrome da rientro dalle vacanze con questi consigli vincenti cui aggiungiamo la cura di sé. Ogni giorno dovremmo trovare un po’ di tempo per coccolarci. Prendersi cura di sé fa bene all’umore e aiuta a prolungare i benefici del riposo estivo.