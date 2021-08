Momento molto particolare, e come da ciclicità delle serie storiche la settimana di Ferragosto ha fatto segnare un setup di inversione. Negli ultimi giorni è iniziata una correzione di medio periodo oppure il ritracciamento si avvia al termine?

Qual è invece la view odierna del nostro Ufficio Studi?

A Wall Street è stato segnato il top annuale oppure si ripartirà subito al rialzo?

Al momento è ancora prematuro dare una risposta in un senso o nell’altro ma i livelli che faranno iniziare una correzione saranno i seguenti:

Dow Jones

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 35.041 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

Nasdaq C.

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 14.584 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

S&P 500

Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 4.424,74 non si prenderà in considerazione l’ipotesi ribassista.

Oggi, quindi potrebbe dare una conferma o meno in merito ma procediamo per gradi.

I livelli operativi per mantenere il polso della giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 35.358.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.699.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.455.

A Wall Street è stato segnato il top annuale? Focus sulle azioni Nvidia

Il titolo Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 agosto al prezzo di 197,98 dollari in rialzo del 3,98% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 115,60 ed il massimo a 208,75.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 475 miliardi di dollari opera come azienda di visual computing in tutto il Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (41 giudizi) stimano un fair value a 218,31 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi calcola invece, che il prezzo di fair value sia in area 112 dollari circa (sopravvalutazione).

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 192,20, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ulteriori rialzi verso l’area di 210 e poi 220 dollari. Supporto di breve termine: 190. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello rappresenterebbe un primo importante indizio ribassista.

Come al solito si procederà per step.