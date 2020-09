Mal di stomaco e mal di testa sono due disturbi molto comuni e spesso causati da molteplici fattori. Cervello e stomaco infatti somatizzano i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni e ci provocano fastidiosi sintomi, difficili da sopportare. Cosa mangiare e cosa bere col mal di stomaco è il tema che trattano oggi i nostri Esperti con relativi consigli.

Particolare attenzione all’alimentazione

Nel caso specifico del mal di stomaco, più ancora che in quello del mal di testa, è davvero fondamentale scegliere cosa mangiare e cosa bere. Infatti, quando ci ritroviamo in questa situazione, sia per colpa dello stress, che per qualche infiammazione o qualche problema digestivo, i cibi possono fare la differenza. E. nello stesso tempo, soprattutto per chi lavora, riesce difficile saltare il pasto e limitarsi all’assunzione di un farmaco. In ogni caso ricordiamoci di bere molta acqua, per permettere al nostro organismo di eliminare le tossine e procedere alla pulizia intestinale.

Gastrite ed esofagite

Come dicevamo all’inizio il fattore stress spesso è la causa principale del nostro mal di stomaco. Questo comporta l’insorgere di gastriti ed esofagiti, che vanno comunque seguite con un’alimentazione corretta. Cosa mangiare e cosa bere col mal di stomaco, parte anche dalla nostra tavola:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

a) uno yogurt bianco è uno dei rimedi più antichi ed efficaci assieme a un pezzo di pane o a un cracker;

b) un piatto di riso pescato, o in bianco, come dir si voglia, con un abbondante spolverata di parmigiano o grana padano;

c) cibi comunque leggeri, come un petto di pollo o di tacchino, bolliti o sulla piastra, ma senza condimenti;

d) un piatto di finocchio, sia cotto che crudo, in grado di eliminare i gas che gravitano nello stomaco;

Se però, come spesso capita, proprio non riusciamo a mangiare nulla, ecco allora che possiamo assumere delle tisane alla camomilla, o degli infusi alle erbe calmanti, come melissa e biancospino.

Cosa evitare assolutamente

Attenzione però anche ai cibi da evitare per non peggiorare la situazione. Tra questi elenchiamo tutti quelli che possono irritare le mucose gastriche e le pareti dello stomaco:

a) panna, salse e sughi col pomodoro;

b) legumi e cavolfiori;

c) aglio, cipolla, pepe e peperoncino;

d) formaggi e latte;

e) alcol, caffè, cacao e cioccolato;

f) agrumi e spremute;

g)frutta secca, banane e fichi.

Attenzione poi al falso mito che la gomma da masticare faccia bene, perché invece fa l’effetto contrario, aumentando il mal di stomaco. Allo stesso modo, non assumiamo bevande troppo calde, nella convinzione che leniscano il dolore. Vanno assunte tiepide.

Approfondimento

Cosa mangiare per mettere su peso, ma senza ingrassare