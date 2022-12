Cosa mangiare durante le feste per controllare il colesterolo alto. Il fritto è concesso?

Quali cibi dovremmo evitare e cosa invece preferire durante le feste per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e mantenerlo nei range in caso lo avessimo alto.

Anche se si avvicinano le feste non dobbiamo assolutamente perdere le buone abitudini alimentari. Specialmente se soffriamo di qualche patologia che richiede la giusta attenzione a ciò che mangiamo. Purtroppo al cenone di Natale e Capodanno la tavola sarà ricca di cibi che possiamo definire grassi. Tra i vari fritti e i condimenti abbondanti, i valori del colesterolo potrebbero subire delle variazioni.

Quali sarebbero i cibi da evitare?

Ovviamente bisogna dire che è festa per tutti, ma gli alimenti ai quali potremmo prestare un po’ più attenzione sarebbero:

i fritti;

gli insaccati;

il burro;

troppi dolci;

formaggi stagionati.

Cosa succede se si alza troppo il colesterolo?

Quando i livelli di colesterolo superano di tanto la media indicata dai valori di riferimento, si potrebbe incorrere in alcune patologie che possono essere dannose per il nostro corpo. Tra queste c’è l’aterosclerosi. Quest’ultima porterebbe alla formazione di una placca che va ad occludere i vasi sanguigni. Da qui iniziamo a parlare di trombosi. Dunque, possiamo dire che se non controlliamo i livelli di colesterolo potremmo avere dei danni a livello cardiovascolare. Per cui anche il cuore ne può risentire.

Cosa mangiare durante le feste per controllare alcuni valori

Dunque, la domanda che ci si pone è: ma cosa posso mangiare nelle feste se ho il colesterolo alto? La risposta è molto semplice. Ciò che dobbiamo fare è andare ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo, LDL, e fare innalzare i valori del colesterolo buono, HDL. Questo come possiamo farlo? Vediamolo subito.

Alzare i valori del colesterolo HDL

Anche se è festa e vogliamo riposarci, l’esercizio fisico non deve mai mancare. Un buon esempio potrebbe essere quello di andare a fare anche una semplice passeggiata in riva a mare o in montagna. Fare lunghe passeggiate dopo aver mangiato consente di accelerare il metabolismo, oltre che aiutarci a digerire. Oltre all’esercizio fisico dobbiamo fare attenzione anche a ciò che mangiamo. Cerchiamo di preferire alimenti come:

pesce azzurro;

olio d’oliva a crudo;

verdura fresca;

frutta fresca;

tè verde;

carni magre.

Dunque potremmo optare per fare un menù con pesce azzurro e verdura. Partire quindi con un primo piatto e fare la pasta con pesce spada e melanzane. Come secondo potremmo mangiare un po’ di merluzzo o acciughe, accompagnati sempre da un po’ di verdura fresca. Per il dolce potremmo optare per preparare una torta con la frutta e crema di limone. Ovviamente se abbiamo voglia di fritto va bene mangiarlo, perché è pur sempre festa. L’importante però è non esagerare e riuscire a contenersi.

Potremmo quindi assaggiare 2 o 3 pezzi di fritto e mangiare tanta verdura così che l’organismo si depuri. Come possiamo notare, la sana alimentazione non significa privazione. Ciò che bisogna fare è saper avere controllo del proprio corpo e anche delle proprie voglie. In particolar modo se dobbiamo far attenzione ad alcuni valori che sono ballerini. Questi sarebbero alcuni consigli su cosa mangiare durante le feste per controllare la nostra alimentazione.