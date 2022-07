Con l’afa che prosegue costante e imperterrita, è praticamente inevitabile cedere ai capi corti: pantaloncini, magliette, canotte, gonne e abiti. Naturalmente, oltre a difenderci dalle alte temperature, dobbiamo però, anche sempre tenere conto della situazione più o meno formale. Ad esempio, se andiamo in ufficio o ad un matrimonio dovremmo cercare di evitare un tipo di abbigliamento troppo corto o scollato.

E oltre a prestare attenzione al contesto, c’è da aggiungere che molte potrebbero sentirsi a disagio indossando capi più corti. Le canotte potrebbero rivelare braccia non scolpite, così come i pantaloncini o gli abiti corti non nascondono le cosce più formose.

Di fronte al caldo, queste insicurezze dovrebbero passare in secondo piano ma non per tutte è così. Per questo, vediamo insieme cosa indossare al posto dei pantaloni corti per snellire gambe e cosce anche senza abbinare tacchi scomodi.

La prima scelta non può che ricadere sui protagonisti dell’estate, ovvero i pantaloni di lino, anche in fibra grezza. Preferiamoli nelle tonalità sabbia o tortora e abbiniamoli ad una canotta bianca, mentre ai piedi indossiamo i sandali con le fibbie. Altrettanto ampi e freschi, anche i pantaloni modello cargo sono un’ottima alternativa agli iconici shorts così popolari in estate. Pur abbinandoli alle più classiche sneakers, non temiamo di essere troppo casual perché anche le star vanno pazze per questo street style. Con una maglietta a maniche corte con scollo a V, o a barca, e una mini bag in crochet dello stesso colore, non passeremo certo inosservate.

Cosa indossare al posto dei pantaloni corti per snellire gambe e cosce grosse senza scarpe alte scomode

Come dimenticare poi i jeans, capo portante del nostro guardaroba in ogni stagione e occasione? In questo caso, il modello da tenere d’occhio sono i pantaloncini in denim: jeans ampi, con maxi risvolto sopra la caviglia. Una camicetta bianca con maniche a sbuffo e delle ballerine o anche delle slingback completeranno il look in maniera impeccabile.

Lasciamoci conquistare anche dal modello paperbag, più ampio su fianchi e cosce, che va restringendosi verso le caviglie. Da preferire rigorosamente in una tonalità più scura, tipo nero o blu navy.

In conclusione, largo ai pantaloni fantasia, morbidi, leggerissimi e a vita alta, da indossare con blusa o canotta abbinata. Se invece vogliamo stare sul pezzo unico, puntiamo su 5 specifici modelli di abiti che modellano il fisico, perfetti giorno e sera.

