Sono sostanzialmente 8 le regole da ricordare per slanciare la figura, sentirsi bene e migliorare l’autostima e i rapporti con gli altri.

Sì, perché scegliere l’outfit più giusto non è una semplice questione di stile. Soprattutto quando non si hanno più 20 anni. Durante la crescita si acquisisce una consapevolezza diversa del proprio corpo e dei propri gusti ed anche a 50 anni basta valorizzare i punti di forza per sentirsi e apparire una donna più bella e forte, sfoggiando una maturità affascinante.

Insomma, la classe non ha età. Con la moda ci si può sempre divertire, soprattutto se si seguono alcune semplici regole.

In un precedente articolo, ad esempio, abbiamo mostrato gli errori da evitare per indossare i jeans e sentirsi sempre impeccabili, anche dopo gli “anta”.

Cosa indossare a 50 anni per valorizzare il fisico con classe ed apparire sempre perfette

Raccogliendo i consigli degli stilisti più famosi, abbiamo potuto stilare una lista dei consigli “must” che bisognerebbe mettere in pratica quotidianamente.

Casual ok ma con qualche trucchetto

T-shirt bianca e jeans dal taglio dritto sono un must per tutte le età. Per rendere più chic questo outfit si consiglia di abbinare alle sneakers un bel top in seta. Oppure concludere il mix T-shirt e jeans con un paio di stivaletti alla caviglia con tacco squadrato.

Pantaloni a palazzo, un amore senza fine

Non dovrebbero mai mancare nell’armadio di ogni donna. I pantaloni a palazzo sono di tendenza ed eleganti senza stringere e comprimere eccessivamente. Comodi e pratici, questi pantaloni possono essere abbinati con un dolcevita semplice oppure un bel top nella stagione estiva. La forma, generalmente, slancia la figura e rende più giovane l’outfit. Una sola raccomandazione: il pantalone a palazzo deve essere rigorosamente a vita alta.

Chi non possiede una jumpsuit deve provvedere immediatamente

Stiamo parlando dal famosissimo “abito-tuta” che sta bene praticamente a tutte. Il segreto è nascondere i difetti e valorizzare i nostri punti di forza.

Per le cinquantenni sono più indicate quelle che coprono anche le spalle e le braccia. Una cintura in vita può esaltare un “vitino da vespa”. Per chi, invece, non ama sottolineare il punto vita basta qualche drappeggio strategico ed il gioco è fatto.

Chi sceglie la jumpsuit può optare tranquillamente per un tacco, un paio di zeppe o semplicemente una calzatura bassa.

Abiti maschili con un tocco di femminilità, semplicemente pazzeschi!

Nelle occasioni eleganti camicia e giacca da smoking possono fare la differenza. L’abito lungo spesso invecchia e quindi perché non optare per qualche capo maschile abbinato con un pantalone aderente e tacchi alti?

Attenzione al colore

A 50 anni si tende a preferire i colori classici. In testa alla classifica il nero, poi il blu e infine il beige. Per ringiovanire subito il look basta aggiungere una nota di colore. Ad esempio, un paio di décolleté colorate o accessori dalle tinte accese creano contrasto e regalano più armonia.

Minigonne sì o no?

In età più adulta la scelta della minigonna appare azzardata e molto spesso di poco gusto. Non importa se il fisico permette o meno. Per un effetto raffinato e mai volgare si consiglia di optare per una gonna che copre le ginocchia.

Da eliminare borchie e leggins

Tirare fuori l’anima rock con giacche di pelle o pantaloni aderenti va bene. Meglio evitare gli eccessi di borchie e leggins, capi troppo giovanili che non donano alla figura di una signora chic e raffinata ad ogni occasione.

Sì alle trasparenze

Scoprire collo e décolleté non sempre è la scelta giusta, soprattutto se si cominciano a vedere i segni dell’età. Meglio optare per trasparenze e modelli morbidi e scivolati.

Ed ecco cosa indossare a 50 anni per valorizzare il fisico con classe ed apparire sempre perfette.