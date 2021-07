Molti di noi, avendo cambiato spesso casa o serratura, si ritrovano con delle vecchie chiavi che non servono più a nulla. Oppure, alcuni hanno avuto la brutta sfortuna di rompere le proprie chiavi quando stavano cercando di aprire la porta di casa per entrare. In questi casi, tendiamo a buttarle via, come se non servissero più a nulla. Ma le cose non stanno assolutamente così. Infatti, nonostante questi oggetti siano spezzati o non più utilizzabili per la nostra porta, possiamo riciclarli in modo davvero creativo. Ecco come.

Pochissimi sanno che le chiavi di casa vecchie o rotte possono tornare utilissime così

Sembra incredibile, ma un’idea di riciclo davvero geniale ci attende. Infatti, pochissimi sanno che le chiavi di casa vecchie o rotte possono tornare utilissime così! Potremo creare facilmente un bellissimo oggetto per decorare il nostro giardino o il nostro balcone. Ci basterà, infatti, seguire alcuni semplici passaggi e non ci crederemo mai, ma ci divertiremo anche tantissimo! Ecco quindi cosa dobbiamo fare.

Ecco come realizzare il nostro fiore all’occhiello per il giardino

Prendiamo come prima cosa un’asse di legno e attacchiamo su di essa un paio di chiodi. A questi, adesso, appendiamo due fili resistenti, che serviranno per sorreggere le nostre chiavi. E ora il gioco diventerà davvero semplicissimo. Infatti, ci basterà inserire il buco della chiave nel nostro spago, facendola seguire da un’altra chiave e un’altra ancora. Quando avremo ricoperto tutto il filo, dovremo semplicemente realizzare un nodo molto stretto alla fine in modo tale che le nostre chiavi non scivolino. Facciamo la stessa cosa sull’altro spago e, se vogliamo, possiamo aggiungere tutti i fili che vogliamo. Attacchiamo poi l’asse di legno a una parete del giardino o del balcone et voilà! Avremo una decorazione meravigliosa, a costo zero e super originale!

Approfondimento

