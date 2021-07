In estate una delle attività predilette per grandi e piccini è la camminata. Essa ha moltissimi benefici. Ci aiuta a stare in forma, a rilassarci. Catalizza le relazioni sociali. Attenzione, però, perché a volte può essere un vero e proprio pericolo per la nostra salute.

Se abbiamo delle calzature troppo strette e scomode, può essere un problema.

Nelle prossime righe si vedrà cosa fare quando le scarpe nuove fanno male nella parte posteriore.

Si possono formare delle fastidiose bolle ai talloni

A causa dello sfregamento continuo, si possono creare delle fastidiose bolle ai talloni. Il sintomo principale è un dolore abbastanza forte nella zona interessata. Del resto le vesciche non sono altro che piccole ferite. Nei casi peggiori possono infettarsi e dare problemi seri anche quando si indossano altre scarpe. Talvolta è meglio consultare il medico.

Rimedi naturali per curare le vesciche

Un primo rimedio consiste nel detergere bene la zona. Quindi si prende un ago e lo si sterilizza. Con questo si buca delicatamente la bolla e si lascia fuoriuscire tutto il liquido. Alla fine si disinfetta bene. Stando a contatto con l’aria la ferita dovrebbe guarire in fretta. Si precisa che bisogna fare molta attenzione e che l’ideale sarebbe rivolgersi a un medico anche per queste pratiche molto semplici.

Il secondo metodo suggerisce di asciugare bene la parte lesa privandola della dannosa umidità. Per favorire tale processo, è indispensabile indossare sandali aperti o infradito.

Cosa fare quando le scarpe nuove fanno male nella parte posteriore

Come abbiamo visto, delle calzature troppo strette possono creare dei fastidi non indifferenti. Presi dal nervosismo, saremmo tentati di buttare via le scarpe a causa del dolore che ci provocano. La soluzione può essere un’altra.

La cosa migliore, infatti, è applicare delle modifiche. Basta acquistare dei salva calze in farmacia o al supermercato. Questo oggetto può davvero salvarci le caviglie… e il portafoglio. Certo, perché non dovremmo comprare un paio di scarpe nuove.

Il salva calze è una striscia di gel o lattice. Si applica nel punto della scarpa che ci dà problemi. Invece di ferirci, quindi, avremo una sensazione di comfort.

Il nostro vecchio paio di scarpe avrà una nuova vita.