Il riciclo è sempre un’ottima idea, anche applicato a oggetti che possono sembrare inusuali. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi” avevamo già fornito qualche consiglio davvero utile. Qui, infatti, sarà possibile consultare altre idee di riciclo creativo che ci faranno risparmiare e non ci faranno buttare i nostri rotoli finiti nella spazzatura. Ma oggi vogliamo proporre un utilizzo diverso, sicuramente divertente e simpatico, che piacerà soprattutto ai nostri bambini. Vediamo esattamente di cosa stiamo parlando.

Conoscendo questa geniale utilità non butteremo più i rotoli di carta igienica finiti

Un rotolo di carta igienica finito, per quanto sembri impossibile, può tornare utile per tantissime cose. E, in questo caso, può essere apprezzato dai nostri bambini, che sicuramente si divertiranno con questa idea di riciclo. E, realizzandola, potremo trascorrere del tempo con loro, divertendoci allo stesso modo. Dunque, andando avanti con quest’idea, potremmo riciclare il rotolo di carta igienica finito e farlo diventare un delizioso stampino con cui disegnare e giocare. Vediamo quindi come realizzarlo in pochissimi passaggi.

Ecco come trasformare un rotolo di carta igienica in un simpatico stampino per i nostri figli

Mettere in pratica questa idea di riciclo creativo sarà davvero facilissimo. Per prima cosa, decidiamo la forma che vorremo dare al nostro piccolo timbro. Potrà essere un cuore, un fiore, o qualsiasi altra cosa ci viene in mente. Adesso, modelliamo il rotolo a seconda di ciò che abbiamo scelto. Per un cuore, per esempio, ci basterà modificare l’imboccatura del rotolo, spingendola fino a che non prenderà da solo la forma di un cuore. Dopo aver dato l’immagine che vogliamo al timbro, coloriamolo con dei pastelli e lasciamo scorrere la fantasia, disegnando ciò che ci viene in mente. Del nastro adesivo intorno al rotolo, infine, ci permetterà di far mantenere al nostro stampino la figura che gli abbiamo appena dato. Dunque, ora possiamo averne la certezza. Conoscendo questa geniale utilità non butteremo più i rotoli di carta igienica finiti!