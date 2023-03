Cosa fare quando il gatto si allontana e non torna a casa? Sveliamo come comportarsi per trovarlo prima possibile

I gatti sono animali domestici molto astuti e intelligenti. Dei felini amiamo la loro indipendenza, ma anche il loro essere così affettuosi e presenti. Quando ci prendiamo cura di un gatto vogliamo che sia sempre al sicuro e che stia bene. Tuttavia, per quanto cerchiamo di proteggerli, può succedere che i nostri animali si perdano o si allontanino da casa. Oggi spiegheremo cosa fare se dovesse succedere.

Se il nostro gatto è abituato ad entrare e ad uscire di casa, sappiamo che potrebbe tardare a rientrare. Invece, se vive soltanto in casa e scappa possiamo farci prendere dal panico. Se il tuo gatto fugge e non sai come ritrovarlo, non agitarti. Con questo articolo ti sveliamo dei metodi efficaci e qualche piccolo trucco per ritrovare il tuo animale domestico prima possibile.

Cosa fare quando il gatto si allontana per tante ore?

I gatti sono animali molto curiosi e proprio per questo motivo possono spingersi in luoghi che non conoscono. Purtroppo però, se si allontanano troppo da casa, i gatti possono perdere i propri punti di riferimento e non riuscire più a tornare. La prima cosa da fare è mantenere la calma per quanto possibile.

Dopodiché, la prima mossa è scrivere degli annunci con informazioni riguardanti il nostro gatto. Il volantinaggio è uno dei mezzi più efficaci per ritrovare un animale smarrito. Che cosa indossa (un collare, un campanellino o altro), l’ultimo luogo in cui l’abbiamo visto e un recapito telefonico. L’annuncio sarà ancora più efficace se correlato da foto.

Chiedi ai giornali locali di pubblicare l’annuncio e portalo nei negozi della tua città: più persone lo vedranno, più sono alte le probabilità di ritrovarlo in fretta. Usa i social network in modo intelligente: un post può essere condiviso ed arrivare a moltissime persone. Infine, non esitare a contattare veterinari e rifugi della tua zona. Se qualcuno ha trovato il tuo gatto e l’ha portato lì, rintracciarlo sarà più semplice.

Usa gli oggetti e i giocattoli del tuo gatto per riportarlo a casa

Come sappiamo, i gatti possiedono un olfatto molto sviluppato. Durante la ricerca, porta con te qualcosa che gli appartiene: una sua coperta, una pallina con sonaglio o qualche altro gioco. Se il tuo felino sente un odore familiare si avvicinerà subito. Porta con te anche un po’ di cibo in modo da stimolare il suo olfatto e spingerlo ad avvicinarsi.

Metti una cuccia nei dintorni di casa, possibilmente in un luogo tranquillo. Se il gatto non si è allontanato troppo, molto probabilmente lo ritroverai nel giro di poche ore a riposare nel giaciglio.

Dove e quando cercare un gatto smarrito

Cosa fare quando il gatto si allontana? Per ritrovarlo è utile esplorare zone tranquille e silenziose. Anche il momento giusto può fare la differenza. Cerca il gatto quando fa buio. La notte è il momento migliore per partire alla ricerca del tuo gatto, ma fatti accompagnare da un amico e porta con te una torcia.

Infine, ricordati di agire con calma. Strillare e muoversi in modo rumoroso potrebbe indurre il gatto e non uscire dal suo rifugio.