Meglio la lampada LED o UV per gel e semipermanente? Quale fornetto scegliere per unghie perfette

Per abbellire le mani ed avere un look alla moda molti scelgono lo smalto gel o semipermanente direttamente a casa. In questi casi, lo strumento essenziale è il fornetto, ma qual è il modello migliore da acquistare?

Concedersi qualche ora al mese dall’estetista è una coccola a cui molti non sanno rinunciare. Tra i servizi più richiesti sicuramente c’è la manicure, un trattamento di bellezza che definisce, pulisce e rende le nostre unghie perfette. Non solo serve a far sparire fastidiose pellicine e cuticole, ma a rifinire la forma, curando le unghie più fragili, attraverso prodotti rinforzanti. Per avere, poi, un look da favola, potremo richiedere lo smalto alla moda che desideriamo, dalle tonalità più chiare alle più scure, scegliendo quello gel o semipermanente.

Chi vorrà sfoggiare delle unghie lunghissime e definite, nascondendo i difetti, può richiedere la ricostruzione, che solo un professionista è in grado di applicare perfettamente. In alcuni casi è possibile ottenere una manicure da invidia anche a casa, grazie ai kit di qualità in vendita, che permettono un risultato eccellente. Gli appassionati della nail art, quindi, potranno dedicare del tempo per abbellire le proprie mani, acquistando i prodotti specifici.

Scopriamo se è meglio la lampada LED o UV per gel e semipermanente in base alle proprie esigenze

Per non combinare disastri con le proprie mani, bisogna fare un po’ di pratica e seguire alcuni indispensabili passaggi. Per fare durare a lungo lo smalto ed evitare che si rovini, non potremo fare a meno di uno specifico fornetto. Oltre a velocizzare la fase di asciugatura, indurisce lo smalto alla perfezione, garantendo risultati straordinari. In commercio troviamo tantissimi modelli professionali o semi professionali, con timer, tasti di selezione e di varie forme e dimensioni. Esistono poi le principali tipologie con lampada UV o LED, che emettono raggi UVA, utili per attivare il processo di “polimerizzazione”. Questa reazione chimica permette proprio di avere uno smalto compatto.

Bisogna utilizzare il fornetto ogni volta che applichiamo uno strato di smalto, dopo il primer e anche dopo il top coat finale. Entrambi i modelli sono forniti di bulbi. Quelli LED avrebbero un costo maggiore, ma durano più di quelli UV. Sono poi adatti a specifici smalti. I faretti LED non generano calore, ma un fascio luminoso freddo, al contrario dei bulbi UV che emettono luce calda. Un’altra importante differenza è il tempo di asciugatura, che cambia anche in base alla potenza del fornetto. Sembrerebbe essere più lenta, in termini di asciugatura, il forno a le lampade UV, ci vorranno circa 2 minuti. Invece a pari potenza il LED impiega la metà del tempo.

Quale acquistare?

Se è meglio la lampada LED o UV per gel e semipermanente dipenderà soprattutto dai tipi di smalto che utilizziamo, dalla disponibilità economica e dal tempo di posa. Il primo modello sembrerebbe più adeguato per funzionalità, durata, minima manutenzione, dimensione. Infatti, i materiali del fornetto sono più leggeri e comodi da trasportare e un altro fattore importante è il consumo energetico inferiore.

Ma possiamo utilizzarlo sono su specifici smalti, a differenza del fornetto UV, e i costi sono maggiori; quindi, acquistiamolo se lo useremo in modo intensivo.