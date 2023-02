Il gatto non ti fa dormire la notte? Non disperare: scopri subito 4 trucchi furbi per farlo addormentare

Tutte le notti si ripete la stessa scena. Miagolii dietro le porte, folli corse notturne per casa ed ogni altro tentativo per svegliarci. I gatti sono esseri davvero adorabili, ma purtroppo hanno orari ed abitudini completamente diversi dai nostri. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo spiegarti come fare per dormire bene la notte.

Ci hai mai fatto caso? I gatti dormono molto durante il giorno, mentre la notte sono svegli e vigili per gran parte del tempo.

I gatti possiedono abitudini particolari e completamente diverse dalle nostre e a volte potrebbe essere molto difficile abituarsi. Se stai cercando una soluzione, oggi te ne offriremo ben 4. Se vuoi saperne di più, leggi i prossimi paragrafi.

Il gatto non ti fa dormire? Ecco cosa fare e come comportarsi

Uno dei motivi principali per cui il gatto non ti lascia dormire è il cibo. I gatti mangiano molto spesso e quando sentono i morsi della fame, corrono a cercarti. Se vuoi dormire tranquillamente tutta la notte, impara a stabilire una routine per il cibo. L’ideale sarebbe dare loro da mangiare ogni 6 o 8 ore circa e dimenticare quella che possiamo definire “l’alimentazione libera”. Lascia al gatto soltanto l’acqua e un po’ di cibo secco e dagli l’ultima pappa del giorno circa un’ora prima di andare a dormire.

Dopo aver mangiato correrà a lavarsi e andrà a dormire. Se durante la notte il gatto si sveglia chiedendo del cibo, ignoralo. Potrà mangiare ciò che ha a disposizione e godersi il pasto principale il giorno dopo.

Non ci pensiamo mai, ma basta davvero poco per non farci disturbare dal gatto

Per dormire una notte intera, dovrai fare una cosa semplice ma molto importante: chiudere la porta della tua camera da letto lasciando fuori il gatto. All’inizio il gatto si sentirà escluso e cercherà di entrare grattando la porta e miagolando. Dopo qualche minuto, smetterà e andrà a dormire da solo. Può sembrare una mossa crudele, ma in questo modo il gatto si abituerà a una nuova condizione.

Un altro trucco efficace è procurare al gatto una cuccia confortevole. Può sembrare banale, ma basterà tenerla nascosta durante il giorno e concedergliela soltanto di notte per invogliarlo ad usarla e dormire.

Gioca col tuo amico pelosetto: andrà a dormire felice e soddisfatto

Anche il momento del gioco dovrebbe diventare una routine. Se il gatto non ti fa dormire è perché ha energie da vendere ed è annoiato. Giocare è fondamentale nella vita di un felino. Cerca di giocare con lui durante il giorno e, se non puoi farlo, dedicagli del tempo la sera. Se fai stancare il gatto dormirà senza disturbarti.

Inoltre, lascia al felino tutto ciò che serve per stimolare la sua curiosità. Palline con sonagli, topini, canne da pesca con piume, tiragraffi e trespoli sono tutte ottime soluzioni per soddisfare il tuo gatto. Infine, ricorda che i gatti sono animali molto curiosi che amano scoprire ed esplorare. Chiudi bene porte e finestre, ma lascia loro la possibilità di guardare fuori. In questo modo, potranno tenere sotto controllo la situazione ed occupare il loro tempo senza svegliarti.