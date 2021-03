Quando in casa arriva una nuova cucina c’è sempre un po’ di timore nell’usarla. Urti, abrasioni, prodotti oleosi potrebbero rovinare quel piccolo e nuovo gioiello che per tanto tempo è stato bramato. In realtà la cucina dev’essere pensata e progettata per essere non solo bella, ma anche utile e funzionale. Per questo è importante curare ogni aspetto, a partire dalla scelta degli elettrodomestici.

Uno degli elettrodomestici che, più di tutti, viene “stressato” nella quotidianità è sicuramente il forno.

Forse non tutti sanno che un forno nuovo non può essere immediatamente utilizzato per cucinare. Ma devono essere rispettati dei passaggi importanti.

E allora, cosa fare la prima volta che si accende un forno nuovo?

I rischi per la salute

Innanzitutto, è importante sapere che un forno nuovo, appena acquistato, non può essere usato subito per cucinare. È necessario, infatti, prima di tutto pulirlo con uno sgrassatore efficace.

I rimedi della nonna consigliano prodotti naturali come l’aceto, il limone e il bicarbonato, che aiutano a eliminare i cattivi odori. Oltre che a sterilizzare tutte le superfici.

La pulizia interna ed esterna del forno permetterà di scongiurare i rischi per la salute causati da batteri e germi. Nonché da tutte le sostanze che si accumulano nei depositi e magazzini.

Inoltre, quando si accende per la prima volta il forno si creano dei fumi, molto maleodoranti, derivanti dal riscaldamento dei prodotti usati nella costruzione dello stesso. Prodotti che sono generalmente di natura chimica, come vernici e materiali di rivestimento. E, di conseguenza, molto pericolosi per la salute.

È quindi fondamentale per tutelare la propria salute sapere cosa fare la prima volta che si accende un forno nuovo.

In tutti i libretti di istruzione che accompagnano i forni c’è scritto di lasciare acceso il forno vuoto per almeno trenta minuti. Questo, come dicevamo prima, causerà l’emissione di odori maleodoranti. Per arginare questo problema è importante:

aprire le finestre della casa;

mettere nel forno, completamente vuoto, una pentola contenente pane raffermo, cipolla, patate e un po’ di acqua;

lasciare il forno acceso per almeno 30 minuti al massimo della potenza.

Questi alimenti aiuteranno ad assorbire gli odori e le sostanze chimiche. Una volta raffreddato si potrà lasciare una bacinella contenente acqua e aceto per un’intera notte per completare l’opera!

Ora finalmente il forno sarà pronto per essere utilizzato per preparare gustosissimi manicaretti!