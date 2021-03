I pomodori, dopo le patate, sono l’ortaggio più coltivato del mondo. La provenienza originaria di questo ortaggio è il Sud America. Dall’epoca delle grandi esplorazioni, però, i pomodori sono giunti sulle tavole di tutta Europa e poi di tutto il globo.

l’Italia ne è perfino uno dei maggiori produttori al mondo. Secondo le stime del 2018, nella Penisola sono state prodotte quasi cinque milioni e ottocentomila tonnellate di pomodori. L’Italia si piazza dunque a pieno titolo nella top ten mondiale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I pomodori appartengono alla famiglia delle “solanacee”. Ad essa appartengono altri alimenti molto comuni e apprezzati in Italia come le melanzane, le patate e i peperoni. Le proprietà benefiche sono innumerevoli. Ecco perché dovremmo mangiare molto i pomodori.

Proprietà nutrizionali

Potassio. I pomodori ne contengono molto. Questo minerale è essenziale per la nostra salute, in quanto aiuta a ridurre la pressione arteriosa.

Vitamina C. Nei pomodori c’è molto acido ascorbico (vitamina C). Questa vitamina esercita una forte azione antiossidante contro i radicali liberi presenti nell’organismo. Di più, stimola il funzionamento del sistema immunitario. La vitamina C inoltre stimola l’assorbimento intestinale del ferro.

Vitamina K. Un’altra vitamina presente nei pomodori è la K. Utile a proteggere le ossa, essa ha anche un’ottima funzione antiemorragica.

E poi ancora, in questo ortaggio troviamo i folati, ragione per cui il consumo è consigliato per le donne in gravidanza. Il pomodoro poi è un’ottima fonte di licopene e di luteina. Ecco perché dovremmo mangiare molto i pomodori.

Benefici alla salute

Vediamo, in sintesi, le principali ragioni per cui il consumo dei pomodori è auspicabile.

Favoriscono la digestione;

sono un ottimo antidoto contro i crampi muscolari;

proteggono la vista grazie alla luteina e alla zeaxantina;

combattono l’invecchiamento cellulare;

rafforzano le ossa soprattutto tramite l’azione della vitamina K;

stimolano la diuresi, riducendo la ritenzione dei liquidi e la formazione di cellulite.

Approfondimento

Abbiamo visto le numerose proprietà dei pomodori. Clicchiamo qui per scoprire quelle del sedano.