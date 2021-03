Il cane che tira al guinzaglio è quell’esperienza che chi ha un cane ha almeno provato una volta nella sua vita. Può sembrare divertente, a tratti pericoloso, a tratti stancante. La situazione è simile a quella in cui il nostro cane abbaia senza motivo per ore.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già provato a dare al Lettore una soluzione a questo problema che può causare lamentele dei vicini. Quando però il nostro cane tira al guinzaglio c’è proprio una cosa che dovremmo evitare di fare.

Una cosa che, se la facciamo, rischiamo solo di peggiorare la situazione. E, con gli animali, è difficile ragionare razionalmente. Attenzione, mai fare questa cosa quando il nostro cane tira al guinzaglio.

Addestrarlo

Cerchiamo prima di capire cosa non fare e poi vediamo degli utili accorgimenti. Ciò che dobbiamo dunque evitare come la peste è tirarlo a nostra volta. Quando il cane tira al guinzaglio si trova in uno stato di eccitazione, diciamo quantomeno di tensione.

Se lo tiriamo dalla nostra parte, rischiamo di renderlo ancora più agitato ed eccitato. Il risultato? Appena abbiamo finito di tirare dalla nostra parte, ricomincerà a tirare dalla sua.

Abbiamo dimostrato certamente di essere chi comanda, ma non abbiamo risolto la situazione. E a noi, credo, importi di più risolvere la situazione.

Partiamo da un dato di fatto: il cane non cammina naturalmente come noi. Camminare al nostro passo per il cane è una noia mortale. Proviamo a metterci nei suoi panni: noi non cammineremmo mai al suo passo. Non andremmo mai avanti e indietro senza uno scopo apparente. Di conseguenza, se vogliamo che il nostro cane cammini con un’andatura più o meno simile alla nostra, dobbiamo insegnarglielo.

In che modo? Semplicemente con dei premi quando si comporta bene e delle punizioni quando ci disobbedisce. Un altro utile accorgimento riguarda le nostre uscite con lui. Più ne facciamo, meno tirerà. Provare per credere. Attenzione, quindi, mai fare questa cosa quando il nostro cane tira al guinzaglio.