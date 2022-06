L’estate è la stagione attesa da tanti, dopo un faticoso anno di lavoro. Arriva il caldo e, soprattutto, diamo il benvenuto alle giornate finalmente più lunghe. Intensifichiamo le gite fuori porta e ricominciamo a prendere confidenza con il nostro corpo, sottoponendolo all’attività fisica. A volte, esagerando e stressandolo, dopo mesi passati a poltrire sul divano. Perché, magari, abbiamo fretta di perdere peso in vista della fatidica prova costume. Il che ci porta, magari, ad andare a correre, facendo degli allenamenti che ci aiutino a dimagrire.

Ecco cosa accade in estate ai nostri capelli a causa del troppo caldo

Insomma, è più facile, per noi, stare fuori all’aperto anziché in casa. Se siamo al mare, ovviamente, iniziamo a fare vita da spiaggia. E, anche in montagna, eccoci alle prese con belle camminate. Per non parlare delle vacanze culturali, alla scoperta dei tesori di tante città. Però, l’estate ha anche aspetti negativi. E, uno di questi, ricade proprio sui nostri capelli. Ecco, quindi, cosa fare e mangiare per ridurre in estate ed anche prevenire la frequente caduta dei capelli.

Parliamo, infatti, della stagione in cui i capelli cadono con più facilità rispetto alle altre. Spesso in maniera copiosa e senza risparmiare uomini o donne. Questo è dovuto, essenzialmente, alle temperature più alte, che finiscono per alterare l’equilibrio della cute, a causa anche dell’esposizione solare. Con un cuoio capelluto che risulta più disidratato. Inoltre, aumenta la sudorazione e viene favorito il proliferare di batteri e funghi che finiscono per indebolire i nostri capelli, facendoli cadere frequentemente. Addirittura, il 30% in più rispetto ad altre stagioni. Insomma, il capello è più secco e, di conseguenza, più sfibrato. Per fortuna, si può porre rimedio e prevenire questo fastidioso problema che, in alcuni, è anche più accentuato.

Cosa fare e mangiare per ridurre in estate la frequente caduta dei capelli prima che sia troppo tardi

Il rimedio più scontato, ma anche il più utile, sarebbe quello di evitare di stare in maniera eccessiva al sole. In pratica, limitare l’esposizione dei capelli all’azione dei raggi. Fondamentale, da parte nostra, è, poi, bere molto. Già dovremmo farlo come regola di base. I famosi 2 litri minimo al giorno sono preziosi per tutto il nostro organismo, sempre. A maggior ragione in questa particolare stagione, dove l’organismo va sempre idratato bevendo molto. Anche l’alimentazione deve essere sana e non solo per i capelli. Nel nostro caso specifico, però, andrebbero preferiti cibi poveri di grassi.

Impariamo poi a versare qualche goccio di olio d’oliva sopra i capelli umidi, come se fosse un impacco. Lasciamo agire per circa 30 minuti e poi laviamo. Il cuoio capelluto sarà rigenerato. Anche il succo di arancia sarebbe ottimo per prevenire la caduta dei capelli. Dovremo creare una sorta di maschera, che contenga anche la polpa del nostro frutto. Così come una maschera all’uovo è quello che fa per noi. Basta mescolarne uno, in una ciotola, con un cucchiaio di olio d’oliva. Laviamo i capelli con lo shampoo e poi versiamo sul cuoio questa maschera, coprendola con una cuffia. Lasciamo lavorare per dieci minuti e risciacquiamo.

