Siamo ormai a metà di quest’estate ma alcuni ancora si chiedono quali siano le regole da seguire quando si porta il proprio cucciolo in spiaggia. Sapere per bene come comportarsi, infatti, permette allora di andare in spiaggia in tutta tranquillità senza essere fonte di disturbo per nessuno.

Ecco allora che in questo articolo vedremo insieme cosa fare e cosa non fare quando si porta il cane in spiaggia.

Due regole generali sulla presenza dei cani in spiaggia

Innanzitutto, sarà bene sapere che in Italia non esiste una vera e propria Legge che vieti in maniera definitiva di portare i cani al mare. Infatti, in assenza di specifici divieti e seguendo le regole del buon senso, chiunque può portare il proprio cucciolo a fare il bagno senza problemi.

Proprio per questo motivo una delle prime attività che un buon padrone deve fare è proprio quella di andare a controllare sul sito del Comune. All’interno di questo, infatti, dovrebbe essere possibile trovare eventuali ordinanze che limitino o vietino l’accesso ai cani. Con questo semplice gesto sarà allora facilissimo assicurarci della presenza o della mancanza di tali divieti.

Allo stesso modo invece, per quel che riguarda i lidi privati, bisogna ricordarsi che i gestori hanno pieno potere discrezionale in materia. Ogni lido, infatti, può decidere autonomamente e su base arbitraria se accettare o meno la presenza di animali al suo interno. Anche in quel caso andare a cercare nel sito dello stabilimento può aiutare ad essere sicuri ed evitare di trovarsi di fronte a spiacevoli inconvenienti.

Cosa fare e cosa non fare quando si porta il cane in spiaggia

Se invece si vuole sapere esattamente cosa si può fare o meno, alcuni enti ed associazioni di categoria hanno stilato un piccolo decalogo davvero utile.

Come prima cosa, per raggiungere una spiaggia libera è sempre consentito il passaggio sia sulla battigia che attraverso gli stabilimenti balneari assieme al proprio animale: il cane dovrà, però, essere tenuto al guinzaglio ed è opportuno munirsi anche di museruola al seguito.

In secondo luogo, ogni Comune deve sempre indicare con appositi cartelli la presenza di spiagge libere destinate ai bagnanti con cane. Se presente segnaletica allora è proibito portare il cane in spiagge non autorizzate mentre, in mancanza di questa, sono tutte da considerarsi libere.

Un’altra regola generale è quella che bisogna sempre tutelare la salute del cane: sarà quindi opportuno assicurarsi di poter garantire sempre acqua e ombra al proprio animale.

Ancora, rimane sempre l’obbligo di raccogliere i rifiuti e gli escrementi con le apposite palette e sacchettini.

Infine, è sempre utile ricordare che, in mancanza di espliciti divieti, i cani possono sempre entrare in acqua a fare il bagno. Anche loro hanno diritto a godere del mare.

