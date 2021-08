Come scritto nei giorni precedenti, i mercati azionari internazionali sono probabilmente entrati in una finestra temporale dove la tendenza è destinata a cambiare da attesa ribassista a rialzista.

Non ci sono elementi che possano al momento turbare il quadro grafico e tutti i dati macroeconomici che di volta in volta vengono pubblicati confermano che il premio per il rischio continua a essere a favore dell’azionario.

Stesse indicazioni arrivano dalla tornata in corso delle trimestrali delle società americane.

Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi:

A Wall Street è il momento di puntare sul rialzo di JPMorgan.

Procediamo per gradi.

Quali sono le previsioni per la settimana che inizia oggi?

Attesa lateralità fra oggi e domani per poi lasciare spazio fino a venerdì.

Ecco invece i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.815.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.408.

JPMorgan (NYSE:JPM), ha chiuso la giornata di contrattazione del 6 agosto al prezzo di 157,50 in rialzo del 2,84% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 123,05 ed il massimo a 166,48.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (27 giudizi) stimano un fair value in area 163,31. I nostri calcoli invece, ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 180 dollari per azione.

Il titolo sembra pronto ad accelerare. La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 149,52 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 180 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 152,01.

Come al solito si procederà per step.