Maggio è il mese di transizione fra primavera ed estate, sono quindi gli ultimi giorni utili per godersi le ultime fioriture primaverili. Ci sono tante specie di fiori molto comuni e molto apprezzate, presenti nella maggior parte dei giardini. Fra queste ci sono sicuramente i tulipani, che ci rallegrano coi loro colori vivaci e la loro forma semplice. Nessuno conosce questo tulipano tardivo davvero eccezionale che farà credere ai vicini che coltiviamo dei coni gelato in giardino. Vediamo subito di che varietà si tratta, dove trovarla e come prendersene cura.

Il tulipano gelato

La varietà di tulipano di cui vogliamo parlare oggi è sicuramente fra le più affascinanti. La sua corolla di fiori infatti crea un effetto pieno che ricorda proprio un gelato alla vaniglia o alla fragola. Questa meraviglia, che può arrivare a un’altezza di circa 30 cm, all’apparenza può sembrare un classico tulipano. Invece, quando fiorisce dai petali rosa più esterni fuoriesce un cuore di panna bianca. L’aspetto è davvero suggestivo e può rallegrare i nostri giardini proprio nella tarda primavera. Il nome di questa varietà è, poco sorprendentemente, Ice Cream Tulip.

Come suggerisce il nome, questo tipo di tulipano non è di origine italiana. Per cui, reperirlo non sarà facile come trovare un vaso di margherite dal nostro classico fioraio di quartiere. Dobbiamo invece rivolgerci ai vivai più forniti o, in alternativa, ordinarli da internet. Pochi sanno che è possibile farsi recapitare non solo i semi in bustina, ma anche delle piantine vive ben confezionate.

Come prendersi cura dei gelati

Le cure che dobbiamo prodigare ai tulipani gelato sono le stesse consigliate per una classica pianta di tulipano. Richiede un’esposizione in pieno sole o a mezz’ombra e i bulbi o le piantine devono essere interrati a circa 15 cm di distanza. Il terreno deve rimanere ben drenato, quindi se piantiamo il tulipano in vaso, assicuriamoci di prendere le giuste precauzioni. Ha bisogno di essere innaffiato con una certa regolarità ma non troppo spesso e si sconsiglia di portarlo in qualunque momento.