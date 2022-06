Da single o in coppia, spesso i giorni d’estate sembrano non finire mai. Questo specie quando siamo tutti lontani dalla spiaggia. Spesso, poi, di sera nel periodo estivo non c’è solo il caldo a essere opprimente, ma ci sono pure le zanzare che mordono. Nel frattempo, non si sa come passare la serata. Magari perché un evento programmato è saltato.

In altre parole, senza un minimo di organizzazione, e anche un pizzico di creatività, spesso le giornate estive sono così monotone che il rischio di annoiarsi è reale. Vediamo allora di fornire al riguardo tutta una serie di consigli utili per trascorrere tante giornate e serate estive all’insegna del divertimento.

Che fare in estate, con o senza il partner, per vacanze e serate all’insegna del divertimento

Nel dettaglio, nella lista settimanale degli eventi occorre inserire almeno una grigliata. Organizzare una grigliata significa, infatti, riuscire ad aggregare parenti e amici, anche quelli più restii alle serate in compagnia.

Inoltre, sempre almeno una volta a settimana, bisogna spostarsi dalla località marittima. Per esempio, andando a un concerto oppure a un festival musicale. Perché, da questo punto di vista, nelle vicinanze si sarà sempre, e di sicuro, qualche artista che si esibisce.

In più, riguardo a che fare in estate, da qualche parte ci sarà sempre qualche festa in piscina a ingresso libero. In questi per trovare la festa basterà semplicemente capire da dove arriva la musica. Così come spesso in spiaggia ci sarà qualche falò acceso dove passare la serata e dove trascorrere la notte muniti di sacco a pelo.

Le serate veramente all’insegna del divertimento, inoltre, impongono di usare lo smartphone solo per fare e per ricevere chiamate importanti. Non ci certo per trascurare la compagnia e mettersi a chattare oppure a leggere i post sui social network. In altre parole, durante le vacanze estive meglio pochi Tik Tok, poco Twitter e anche poco Facebook e Instagram.

Ecco perché l’amore è il vero antidoto contro il rischio di annoiarsi

L’amore d’estate, inoltre, è l’antidoto contro il rischio di annoiarsi d’estate. Passando serate romantiche sotto le stelle con il partner. Ma anche, per chi è single, trovando un fidanzato o una fidanzata. Tra baci appassionati e cene romantiche al lume di candela. In ogni caso anche d’estate, da soli o in coppia, l’occasione di poter vedere posti mai visti deve essere sempre colta al volo.

