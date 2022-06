Con licenza media o elementare si può accedere a queste offerte di lavoro in pochissimi passaggi

Dai centri per l’impiego di una Regione d’Italia arrivano numerose opportunità lavorative per più profili. Come da titolo, l’accessibilità dei requisiti è senza dubbio una fra le principali caratteristiche. Non è indispensabile il possesso di esperienza pregressa nel ruolo per buona parte degli annunci disponibili.

Lo stesso vale per il diploma di scuola secondaria superiore e la laurea, richiesti solo per specifici ruoli.

Alcune posizioni aperte

Presentiamo di seguito alcune fra le offerte più accessibili. Molte arrivano dal villaggio turistico “Le Dune”, attivo su Fasano. Si ricercano 5 camerieri o cameriere da assumere a tempo determinato. Fra le mansioni previste troviamo l’accoglienza della clientela, la registrazione degli ordini e il trasporto dei piatti dalla cucina ai tavoli e viceversa.

Chiude il quadro la predisposizione della sala ristorante.

La scadenza dell’annuncio è fissata per il 6 luglio 2022. Per quanto riguarda l’orario di lavoro, i candidati potranno essere assunti sia in formula part-time che full-time, a seconda delle necessità della struttura.

Lo stesso villaggio turistico assume candidati con licenza media, elementare o di grado superiore per il ruolo di “Addetto/a pulizie cucina”. Sono in tutto 3 i posti di lavoro riservati a questo ruolo. I candidati selezionati verranno assunti a tempo determinato, secondo qualifica ISTAT di personale non qualificato nei servizi di ristorazione. La scadenza, come nel caso dell’offerta di lavoro sopra, è fissata per il 6 luglio 2022.

Dal Centro per l’Impiego di Monopoli arriva un’altra opportunità lavorativa per candidati con licenza media. Si ricercano candidati nel ruolo di “Cameriere di sala per hotel”. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato e non è richiesta alcuna conoscenza informatica, come si apprende dalla locandina. Tuttavia, è indispensabile il possesso di una patente di guida di categoria B.

La qualifica ISTAT designata per questo annuncio è di “Camerieri e professioni assimilate”. Per rientrare nelle scadenze, gli interessati dovranno inviare domanda entro il giorno 8 luglio 2022.

Con licenza media o elementare si può accedere a queste offerte di lavoro in pochissimi passaggi

Tutte le opportunità lavorative sopra presentate e le tante altre disponibili sono consultabili sulla piattaforma della Regione Puglia. Profili simili sono ricercati anche in Svizzera per 2 strutture alberghiere. La retribuzione fino a 4.500 euro al mese è assai invitante, ma occhio a requisiti richiesti.

