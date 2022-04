Bere sarebbe importante non soltanto per mantenere la pelle compatta, per contrastare la ritenzione idrica e per espellere le tossine. Anche gli occhi, infatti, che sono composti per il 90% d’acqua, hanno bisogno di idratazione. Sicché, in caso di carenza di liquidi, la indicata percentuale potrebbe variare, creando problemi agli occhi. Accanto all’immissione di acqua nell’organismo, però, vi sono altri fattori, anche esterni, che potrebbero provocare disidratazione. Ad esempio, in estate si perde acqua a causa del caldo e della sudorazione eccessiva.

Poi, anche l’uso dei condizionatori comporta una maggiore perdita di liquidi. Non a caso, in estate, si verificano più casi di distacco della retina, proprio a causa delle condizioni esterne anzidette. In inverno, invece, ad incidere negativamente sull’idratazione degli occhi ci sono l’uso dei termosifoni, la scarsa umidità e il vento asciutto. Anche per questo, sarebbe importante bere molto anche in inverno.

Sintomi della disidratazione

I sintomi più frequenti dell’idratazione insufficiente sarebbero:

sensazione di affaticamento e secchezza;

bruciore agli occhi;

irritazione;

fotofobia.

Questi sintomi potrebbero portare alla cosiddetta sindrome dell’occhio secco, indicativa di una bassa concentrazione di liquidi. Detto stato incide sulla salute degli occhi. A fronte di ciò, veniamo ai consigli da seguire. Ecco, dunque, cosa e quanto bere per contrastare il fenomeno di cui stiamo parlando. Anzitutto, occorrerebbe assumere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Inoltre, sarebbe importante mantenere gli ambienti umidificati. Poi, di tanto in tanto, sarebbe bene lubrificare l’occhio con sostituti lacrimali, soprattutto quando se ne sente il bisogno. Infine, occorrerà rivolgersi all’oculista per una corretta diagnosi e cura nel caso di fastidi reiterati.

Cosa e quanto bere per aiutarci a scongiurare un fastidiosissimo problema che potrebbe colpire anche gli occhi in questo modo

Abbiamo visto quale sarebbe la quantità d’acqua consigliabile da assumere giornalmente. Inoltre, si ricorda che all’acqua minerale sarebbe preferibile quella oligominerale, in grado di integrare più velocemente il fabbisogno di liquidi. Poi, il consumo d’acqua deve essere costante, cioè bisogna idratarsi più volte al giorno. Adesso, soffermiamoci su ciò che sarebbe meglio evitare di bere.

In generale, per mantenere una corretta idratazione degli occhi, andrebbero evitate le bevande zuccherate. Esse, infatti, assorbono una maggiore quantità di liquidi per poter diluire gli zuccheri. Per quanto riguarda invece l’alimentazione, infine, sarebbe consigliabile evitare i cibi ricchi di grassi, sale, spezie. Ciò in quanto essi richiedono molta più acqua del necessario per consentire il processo di digestione.

