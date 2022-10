Cosa fare adesso con i soldi investiti sui mercati azionari?

Al forte rimbalzo di ieri, oggi seguono delle vendite. Movimento ribassista che al momento non cambia lo scenario che sembra volersi affacciare sui listini internazionali. Si è vicini ad una svolta rialzista? Il peggio potrebbe essere alle spalle? Dal 24 gennaio, è iniziato un forte ribasso che ad oggi è di circa il 25%.

Cosa fare adesso con i soldi investiti e con le perdite nei portafogli azionari?

I ribassi e i rialzi sono ciclici. Lo studio delle serie storiche dal 1898 evidenzia quanto segue:

un ribasso è durato in media fra i 3 e i 6 mesi consecutivi. In alcuni casi, nei primi due anni del decennio, e fra il settimo e l’ottavo anno, il movimento tende a durare anche 18/24 mesi consecutivi.

Questi movimenti, si sono rivelati sempre una straordinaria occasione di acquisto, e i massimi ante crisi, sono stati ritoccati nei successivi 3/6 anni nella maggioranza dei casi.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 16:33 del 5 ottobre i mercati segnano i seguenti prezzi:

Dax Future

12.477

Eurostoxx Future

3.424

Ftse Mib Future

21.085

S&P 500 Index

3.723,89.

L’anno chiuderà sui minimi, oppure da ora si ristabilirà la tendenza rialzista come da previsione?

Grafico su scala settimanale

Andamento settimanale proiettato

Il ritracciamento odierno sembra in linea con il percorso campione. Se non cambierà qualcosa quindi, il rimbalzo fra lunedì e martedì era come da attese propedeutico a nuove vendite.

I livelli da monitorare per capire quale potrebbe essere la prossima direzione dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.277. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.435.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.355. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.392.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.070. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.390.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.604. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Cosa fare adesso con i soldi investiti e con le azioni in perdita?

Come potrebbe regolarsi chi vuole comprare e vendere in ottica di brevissimo?

I Trading systems generano segnali di incertezza a 1/3 giorni.

Nel breve termine meglio attendere sviluppi prima di prendere una decisione di investimento in una direzione piuttosto che in un’altra. Domani chiarirà probabilmente lo scenario dei prossimi 7/10 giorni.

