Come pagare a rate senza busta paga e in sicurezza con PayPal

Moltissimi conoscono ormai il sistema di pagamento digitale PayPal. Nato come un circuito di trasferimento di denaro completamente online, negli anni si è sviluppato ed oggi è di fatto un conto corrente digitale. Attraverso questo strumento, ormai diffusissimo, è possibile acquistare beni e servizi utilizzando la piattaforma. PayPal è noto per essere un sistema estremamente sicuro e affidabile e per offrire ai suoi utenti un alto grado di riservatezza e di protezione. Le comodità non finiscono qui, perché tramite PayPal si possono anche trasferire somme di denaro tra amici e parenti. Non solo: si possono raccogliere donazioni tramite il servizio PayPal.me e anche impostare fondi comuni dove poter raccogliere quote per pagare, per esempio, le bollette. Tutto in maniera intuitiva e veloce, gestibile anche tramite app da smartphone.

Molti si domandano, però, come pagare a rate senza busta paga attraverso questo sistema. Ebbene, è assolutamente possibile. Basta impostare correttamente il proprio profilo, seguire le procedure che il sito spiega in maniera chiara e sbloccare questa interessante nuova possibilità. Chi non dovesse avere un profilo PayPal può aprirlo in pochi minuti. Basta recarsi sul sito dedicato e cliccare su ‘Registrati’. È anche possibile scegliere che tipo di conto aprire, se personale o business. È fondamentale ricordare che, per aprire un conto PayPal, non occorre nessun deposito e che la procedura è completamente gratuita.

Come pagare a rate senza busta paga direttamente da computer o smartphone

Per completare la procedura di registrazione e attivare il conto è necessario fornire anche i propri documenti d’identità. In questo modo, il circuito – che funziona su Visa e Mastercard – potrà riconoscere che non si tratta di profili fasulli. Per operare completamente bisogna collegare l’account PayPal a una carta di credito, una carta di debito prepagata oppure a un conto corrente bancario. I costi da sostenere sono pochissimi, e principalmente sono commissioni che vengono applicate alle varie operazioni di trasferimento. Non c’è alcun costo annuo per il mantenimento del conto. Al momento dell’acquisto, PayPal preleverà automaticamente la somma necessaria dal metodo di pagamento impostato come principale. E qui si arriva all’interessante opzione per il pagamento rateizzato senza busta paga. Quando si effettuano degli acquisti dal costo superiore ai 30 euro, in fase di pagamento la piattaforma chiederà se, come modalità, si vuole scegliere l’opzione ‘Paga in 3 rate’.

Perché non servono documenti

Per ottenere questo mini-finanziamento a costo zero è sufficiente avere un account PayPal attivo e completamente registrato, quindi con documenti validi inseriti. In fase di acquisto, basta selezionare l’opzione e inserire un indirizzo di residenza valido. È consigliabile utilizzare lo stesso presente sul documento d’identità. In caso di incongruenza dei dati, infatti, PayPal potrebbe rifiutare la richiesta di rateizzazione. Bene anche controllare che finanziamenti precedenti siano andati a buon fine e non ci siano stati problemi. Spesso la piattaforma considera infatti insolvente – e quindi non farà procedere a nuovi finanziamenti – chi ha ritardato o ha delle rate in sospeso da pagare.

Lettura consigliata

Perché PayPal non fa pagare a rate o chiede di collegare una carta