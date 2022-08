Agosto, è tempo di ferie per chi non le ha ancora fatte. Molti andranno in vacanza al mare o in montagna, in Italia oppure all’estero. Altri pur avendo le ferie non andranno in vacanza e rimarranno in città. Per qualcuno trascorrere la pausa estiva dal lavoro a casa potrebbe essere negativo. In realtà anche senza andare in vacanza si possono passare delle belle ferie, divertendosi rilassandosi riposandosi.

Le ferie sono un momento di distacco dalla routine quotidiana, utile a ricaricare le pile e a scaricare lo stress accumulato durante il lavoro. Perciò per staccare la spina non serve necessariamente fare bagagli e partire per un luogo lontano. Tutti possono passare delle bellissime vacanze anche rimanendo a casa.

Sono decine le cose che si possono fare senza andare in vacanza, l’importante è lo spirito con cui si affrontano. Anche rimanendo a casa si può approfittare del periodo di riposo per staccare la spina. Si può sfruttare la giornata libera magari per fare attività rimandate da tempo, oppure per dedicarsi alle proprie passioni.

Cosa fare ad agosto in città durante le vacanze per rilassarsi

Prima regola è allontanarsi dallo stress quotidiano evitando di fare attività di tutti i giorni. Immaginiamo veramente di essere in vacanza. Staccarsi un po’ dalla tecnologia sarà di grande aiuto, quindi meglio riporre il computer e utilizzare il web solamente per cose utili e piacevoli. Meglio anche evitare di leggere i messaggi WhatsApp dei gruppi di lavoro.

Coccoliamoci come avremmo fatto stando in vacanza, in hotel, in campeggio, in una casa vacanza, o in qualsiasi altro luogo. Potremmo concederci una mezza giornata in una spa e magari un bel massaggio. Concediamoci un paio di cene in un bel ristorante e la sera andiamo in un bel locale a divertirsi fino a notte tarda. Potremmo anche attendere l’alba per vedere il sole che nasce. Tutte attività che durante la settimana facciamo con difficoltà e che sicuramente faremmo se fossimo in vacanza.

Chi non sa cosa fare ad agosto in città può dedicarsi ai suoi hobby oppure dare finalmente sfogo alle sue passioni. Chi ama la lettura finalmente avrà del tempo da dedicare a quei libri fermi sul comodino. Potremmo anche scaricarli online. Sul web ci sono molte piattaforme che permettono di scaricare e leggere libri in formato digitale gratuitamente.

Alcune idee per rilassarsi e una cosa da evitare assolutamente

Organizziamo una gita di un giorno in un bel posto, magari in una bella località anche vicino casa. Ideale per rilassarsi potrebbe essere anche una giornata in piscina che, con le persone in vacanza, potrebbe anche essere poco affollata.

Inventiamoci cose originali, straordinarie, fuori della routine che difficilmente potremmo fare durante l’anno.

Ma una cosa evitiamo di fare, lasciarci vincere dall’ozio. Evitiamo di passare tutte le giornate delle nostre vacanze passando dal letto al divano. Oziare non ci farà riposare mentalmente ma ci creerà ulteriore stress e insoddisfazione sprecando del tempo che potremmo impiegare in modo più fruttuoso.

