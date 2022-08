Organizzare una bella vacanza anche last minute e risparmiare molti soldi

Il sogno di chi va in ferie è vivere una vacanza perfetta. Quando per perfetta si intende divertimento, relax, allegria, emozioni, cercando di spendere il meno possibile. Non è difficile organizzare una bella vacanza che ricorderemo a lungo. Basta seguire alcune piccole regole basilari che possono trasformare alcuni giorni di ferie in una esperienza indimenticabile.

Punto 1: conviene organizzarsi con il fai da te o rivolgersi alle agenzie di viaggio? Entrambe le soluzioni hanno dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi del fai da te sono fondamentalmente due. La personalizzazione del viaggio e la possibilità di spuntare i prezzi più convenienti sul mercato. Lo svantaggio, ovviamente, riguarda il tempo impiegato nell’organizzare la vacanza.

Le agenzie di viaggi fanno tutto loro, addirittura possono anche scegliere la meta per chi è indeciso. Inoltre sono un punto di riferimento se qualcosa non funziona durante la vacanza. Ci sono anche degli svantaggi, come per esempio una personalizzazione limitata della vacanza e il sovrapprezzo offerto dal servizio.

Punto 2: dove fare la vacanza? Che si scelga un’agenzia di viaggi o si decida per il fai da te, il turista deve avere ben chiaro dove andare. La definizione del luogo dove trascorrere i giorni di ferie è il punto di partenza per organizzare una vacanza perfetta. Ci sono vari criteri di scelta. Ci si può affidare alla definizione di un luogo ben preciso e qui cercare le varie soluzioni. In alternativa ci si può affidare ai last minute, offerte dell’ultimo momento. Permettono di fare delle vacanze con sconti a volte rilevanti. Tuttavia il luogo è già predefinito e non possiamo sceglierlo.

Punto 3: gli strumenti per organizzare la vacanza. Oggi il web mette a disposizione moltissime piattaforme su cui è possibile individuare le varie strutture in cui trascorrere le ferie. Alcune piattaforme mettono anche a confronto i prezzi di una stessa struttura in una stessa località, che compaiono anche su varie altre piattaforme. Così l’utente per la stessa identica soluzione può scegliere la piattaforma che offre il prezzo più conveniente. A volte tra l’offerta più alta è quella più bassa ci possono essere anche alcune decine di euro di differenza.

Punto 4: come recarsi nel luogo della vacanza. Se il luogo è molto lontano alle volte la scelta obbligata è l’aereo. Anche in questo caso le piattaforme dedicate ai servizi turistici ci aiuteranno a scegliere il volo più conveniente di andata e di ritorno.

Nel caso il turista possa raggiungere la meta via terra, allora le soluzioni si moltiplicano. Si può optare per l’auto, per il treno, ma anche per il pullman. Ogni soluzione ha vantaggi e svantaggi pratici ed economici.

L’importante è non dare per scontato che l’auto sia il solo mezzo di trasporto per viaggiare verso il luogo scelto. La scelta dipende anche da cosa vogliamo fare una volta raggiunta la meta. Chi non desidera muoversi per tutto il tempo, allora anche treno o bus potrebbero essere un’alternativa economica all’autoveicolo.

Punto 5: i costi del vitto oltre a quelli dell’alloggio. Nella prenotazione consideriamo anche l’opportunità di inserire dei pasti nella struttura. Alle volte la mezza pensione o la pensione completa potrebbero essere più convenienti di andare ogni volta a mangiare fuori. Si può anche decidere di fare un pasto leggero durante la giornata con panini ma concediamoci una buona cena. Anche in considerazione del fatto che siamo in vacanza.

Si può organizzare una bella vacanza anche all’estero ma a un passo dall’Italia, nei paesi confinanti. Si potrebbero trovare soluzioni simili a quelle italiane ma a costi molto più convenienti. Per esempio quando pensiamo all’Adriatico, viene in mente la riviera romagnola. Ma dall’altra parte dell’Adriatico in Croazia il mare è altrettanto bello e a prezzi molto più convenienti.

Moltissimi apprezzano la bellezza del mare pugliese. Ma di fronte alle coste della Puglia, in Albania, ci sono posti altrettanto belli. Per esempio ai confini tra Albania e Macedonia del Nord si potrebbe fare una meravigliosa vacanza sul lago più antico d’Europa. Chi ha visitato questo luogo lo descrive come uno degli spettacoli naturali più belli al Mondo. Qui si può passare una vacanza stupenda a costi veramente ridotti.

